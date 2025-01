Bijzonder nieuws voor ‘augurkenkoning’ Oos Kesbeke

BN'ers

Yolanthe Cabau benieuwd naar eigen realityserie: 'Wel spannend'

Yolanthe Cabau kijkt uit naar het eindresultaat van de realityserie over haar leven. “Niets is scripted. Ik ben heel erg benieuwd wat Netflix ervan gaat maken”, vertelt de actrice tegen het ANP. Wanneer de serie te zien is, is nog niet bekend. “Ze hebben me een jaar lang gevolgd. Er is veel gebeurd in dat...