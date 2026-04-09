Johan Derksen over programma Yvonne Coldeweijer: ‘Met je volle verstand doe je dit niet’

Tekst: Redactie Weekend

In Vandaag Inside heeft Johan Derksen uitgehaald naar de samenwerking tussen Yvonne Coldeweijer en Talpa, die niet dorgaat. Aan tafel werd gereageerd op het nieuws dat er gesprekken zouden zijn geweest over een programma met Hans Klok, Tamara Elbaz en Mark Koster.

Wierd Duk liet, desgevraagd weten dat hij niet zou meedoen als hij daarvoor gevraagd werd. Johan Derksen begreep dat meteen en haalde vervolgens hard uit naar zowel het format van De Juice als de betrokken namen. Ook over Yvonne Coldeweijer liet hij zich nog eens uit.

Derksen begrijpt afwijzing Duk

Volgens Johan is het logisch dat Wierd niet zou aanschuiven bij het programma van Yvonne. ‘Als je je volle verstand hebt doe je toch niet mee aan De Juice? Want dan wordt van je gevraagd om collega’s, mensen waar je mee samenwerkt, het huwelijk kapot te maken en hun carrière kapot te maken.’ Daarmee maakte de analist direct duidelijk hoe negatief hij tegenover het vermeende tv-project staat.

Twijfels over Hans Klok en Mark Koster

Johan zei ook niet te begrijpen dat ‘die rare goochelaar’ daar niet meteen afwijzend op zou hebben gereageerd. Wilfred Genee bracht daar tegenin dat Hans Klok wel heeft gezegd dat het format ver van hem af staat. Johan wees er vervolgens op dat Hans toch ook de tonnen benoemde die ermee te verdienen zouden zijn, al is het volgens de beschikbare informatie vooral Mark Koster die zich over onderhandelingen uitliet. Over Mark was Johan al helemaal verbaasd: ‘John de Mol kan zijn bloed wel drinken want Mark heeft een keer een heel tendentieus boek over hem geschreven.’

Kritiek op John de Mol en Yvonne Coldeweijer

Ook richting Yvonne had Johan weinig milde woorden over. ‘Ik vind dat die mevrouw zich heel hooghartig en arrogant gedraagt in de media’, zei hij over Coldeweijer. Volgens de analist zou een dergelijk programma bovendien ‘erger dan Shownieuws en RTL Boulevard’ worden en daarmee onfatsoenlijk uitpakken.