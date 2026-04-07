Yvonne Coldeweijer doet boekje open over zaak Talpa: ‘Ze zochten een stok om mee te slaan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Coldeweijer doet in gesprek met het AD uitgebreid haar verhaal over het juridische conflict met Talpa en John de Mol.

De voormalige beoogde presentatrice van De Juice zegt dat ze bewust wilde dat het interview twee dagen voor de uitspraak zou verschijnen. Volgens Yvonne Coldeweijer wordt ze door Talpa ‘zó zwartgemaakt’ dat ze haar kant van het verhaal nog één keer helder wilde vertellen, zonder dat dit direct wordt overschaduwd door het oordeel van de rechter op 9 april. In het conflict staat nog 6,5 ton op het spel van een totale contractwaarde van 9 ton.

Kritiek op stopzetten salaris

Talpa stopte haar maandloon in februari, nadat het project rond De Juice al was afgeblazen. De rechter buigt zich nu over de vraag of sprake is van een rechtsgeldige beëindiging van een dienstverband. Yvonne stelt dat Talpa vooral zocht naar een aanleiding om van haar af te komen: ‘Begin december werd mij al kenbaar gemaakt dat ze niet met mij verder wilden en toch kreeg ik nog maanden doorbetaald. Dat stopte pas toen ik op Instagram terugkeerde en vertelde dat ik al lang niks van Talpa had gehoord en wachtte op een officieel statement. Toen was het ineens: je zegt daar blijkbaar je contract op, dus we zetten je loon stop.’ Daar is Yvonne duidelijk over: ‘Een werkgever kan toch niet zomaar ineens je loon stopzetten als hij geen zin meer in je heeft? Ook al is het John de Mol.’

Gedoe achter de schermen

Over de samenwerking bij Talpa zegt Coldeweijer dat er in de ontwikkelingsfase aanvankelijk geen sprake was van ruzie. Wel botste ze naar eigen zeggen met een projectleider over de creatieve invulling van het programma. Zo zou ze in een ‘soort laboratoriumjas’ op televisie moeten verschijnen en zou er iets gebeuren met ‘juicehunters’ in de bosjes. Nadat Yvonne haar bezwaren bij De Mol had neergelegd, zou de projectleider door Talpa van het programma zijn gehaald. Verder bleek het volgens haar lastig om bekende Nederlanders te vinden die wilden aanschuiven, al noemt ze Tamara Elbaz, Mark Koster en Hans Klok als namen die in beeld waren.

Waarom het misging

Coldeweijer denkt dat het programma uiteindelijk strandde doordat John de Mol onder vuur kwam te liggen vanwege de samenwerking met haar. Volgens Yvonne kon de Talpa-topman slecht tegen kritiek en kreeg hij daardoor gaandeweg twijfels over het project. Ze zegt dat een schikkingsvoorstel van ongeveer 5 ton, kort voor het kort geding, daarom voor haar niet voldoende was. ‘Het gaat me om de gemaakte afspraken’, zegt ze daarover. Ook wijst ze erop dat in haar contract zou staan dat haar andere programma’s aangeboden moesten worden als De Juice niet door zou gaan.

Stress én een glimlach

De hele kwestie heeft volgens Coldeweijer voor veel stress gezorgd, zeker in de periode waarin ze naar eigen zeggen niets meer hoorde van Talpa. Ze spreekt over slapeloze nachten, maar benadrukt ook dat ze nog altijd graag zou werken voor het bedrijf, bijvoorbeeld bij Shownieuws of Vandaag Inside. Tegelijk bekijkt ze de rel soms ook met enige afstand en humor. ‘Ik blijf natuurlijk de queen of juice. Juice over mezelf is even hilarisch als over een ander. En het gaat over John de Mol. Ik kan niet ontkennen dat ik er een beetje om gniffel. Ook omdat ik in deze zaak de beste kaarten heb.’