Rechter geeft Yvonne Coldeweijer en Talpa extra tijd voor schikking

Yvonne Coldeweijer en Talpa Network krijgen van de rechter nog een kans om hun arbeidsconflict onderling op te lossen. Aan het einde van het kort geding in de rechtbank van Amsterdam spraken beide partijen af uiterlijk maandag aan het eind van de dag te laten weten of ze tot een akkoord zijn gekomen.

Salaris afdwingen

Coldeweijer stapte naar de rechter omdat ze wil afdwingen dat Talpa haar salaris weer betaalt. Volgens haar is dat onterecht stopgezet, omdat ze een contract heeft dat nog doorloopt tot 1 september 2027. Talpa zette de betalingen juist stil nadat Coldeweijer op Instagram weer zelfstandig juice was gaan delen. Volgens het mediabedrijf schond ze daarmee het exclusiviteitsbeding en was dat reden om de samenwerking als beëindigd te beschouwen.

Project liep meermaals vast

Tijdens de zitting kwam ook naar voren dat het programma dat Coldeweijer voor Net5 zou maken al langere tijd kampte met vertraging. De ontwikkeling ervan begon in het voorjaar van 2025, maar door onenigheid met eerst een uitvoerend producent en later een eindredacteur liep het project meermaals vast. De advocaat van Talpa las bovendien verklaringen van oud-medewerkers voor, waarin werd gesteld dat Coldeweijer erg solistisch werkte en het programma te veel naar zich toe zou hebben getrokken.

Volgens Coldeweijer heeft Talpa zich verkeken op de impact van een televisieprogramma over juice. Ze stelde in de rechtszaal dat juice nu eenmaal controversieel is en dat het bedrijf daar vooraf beter over had moeten nadenken. Ook zei ze dat John de Mol volgens haar kritisch is benaderd vanwege de samenwerking met haar.

Geen vervangend werk

Op basis van het contract had Talpa haar volgens Coldeweijer vervangend werk moeten aanbieden, maar dat is niet gebeurd. Talpa stelde daar tegenover dat er binnen het bedrijf weinig draagvlak zou zijn om met haar samen te werken. Coldeweijer zei op haar beurt dat ze nooit op haar gedrag is aangesproken en dat ze nog altijd openstaat voor andere werkzaamheden. Daarbij benadrukte ze dat ze met John de Mol eerder juist veel leuke televisieplannen had besproken.

