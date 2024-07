Yvonne Coldeweijer stopt met delen van juice

Yvonne Coldeweijer stopt helemaal met het publiceren van “juice” over bekende Nederlanders. In een bericht op haar besloten Instagram-account Juice Memberclub schrijft de vlogger dat de incasso’s van betalende leden zijn stopgezet en dat er ook geen nieuwtjes meer op het kanaal zullen verschijnen.

Als reden geeft de 37-jarige Coldeweijer aan dat zij het gevoel heeft dat alle juice inmiddels wel gedeeld is. “We hebben natuurlijk maar weinig echte BN’ers, maar de geheimen waren niet mals. Dit voelde voor mij als onrecht en ik wilde deze geheimen aan het licht brengen”, schrijft ze in een verklaring. Coldeweijer stelt dat er drie jaar later “slechts komkommerjuice” over is en dat het niet goed voelt om haar volgers daarmee “te vervelen”.

De roddelvlogster kondigde eind mei aan dat haar content achter een betaalmuur zou gaan. Mensen die haar willen volgen konden voor 8,95 euro per maand een abonnement nemen op het nieuwe kanaal. Dat had uiteindelijk zo’n 4300 betalende leden. Op haar oude account deelt ze sindsdien persoonlijke updates.