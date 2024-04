John de Mol naar gerechtshof: wil alsnog straf voor Roddelpraat

John de Mol wil dat Dennis Schouten en Jan Roos alsnog straf krijgen voor de uitlatingen die zij over de familie De Mol hebben gedaan in hun YouTube-programma Roddelpraat. Schouten laat weten dat hij en Roos zich dinsdag moeten melden bij het gerechtshof in Amsterdam omdat De Mol een artikel 12-procedure is gestart. Dat bevestigt diens advocaat Peter Plasman desgevraagd aan het ANP.

Schouten en Roos stelden twee jaar geleden in een uitzending van Roddelpraat dat de familie De Mol getuigen van de vermeende mishandeling van Shima Kaes door haar ex Johnny de Mol, de zoon van John de Mol, zou hebben omgekocht. De Mol stapte daarop naar de rechter, die de YouTubers vorig jaar veroordeelde tot een schadevergoeding van 5000 euro. De aangifte van smaad en laster die De Mol ook deed, werd daarna geseponeerd omdat de officier van justitie geen reden meer zag om strafrechtelijk op te treden.

‘Zwijggeld’

De Mol vindt de beschuldiging van Roddelpraat echter zo ernstig dat hij het gerechtshof heeft gevraagd om die aangifte alsnog te bekijken. “Smaad en laster is tegenwoordig aan de orde van de dag, maar als je een familie gaat betichten van het betalen van zwijggeld om een misdaad te verhullen, dan vinden wij dat een ernstig strafbaar feit”, zegt Plasman. “Wij vinden dat de heren hier voor bestraft moeten worden, dus niet alleen het betalen van een schadevergoeding.”

‘Onzinnig’

Plasman laat weten dat hij namens De Mol al bij het gerechtshof is geweest om hun kant van het verhaal toe te lichten. Dinsdag is het de beurt aan Schouten en Roos. Schouten zegt desgevraagd tegen het ANP de zaak “onzinnig” te vinden. “Het is twee jaar geleden en de rechter heeft zich er al eens over gebogen en ons een schadevergoeding opgelegd.”