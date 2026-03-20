Yvonne Coldeweijer sleept Talpa voor de rechter om stopgezette vergoeding

Tekst: Denise Delgado

Yvonne Coldeweijer is een rechtszaak begonnen tegen Talpa. Dat bevestigt de rechtbank in Amsterdam vrijdag. Volgens de vrouw achter het juicekanaal ‘lifeofyvonne’ is de overeenkomst met het mediabedrijf niet rechtsgeldig beëindigd, terwijl Talpa in februari wel zou zijn gestopt met het betalen van haar maandelijkse vergoeding.

Eigen juiceprogramma

Yvonne zou vanaf januari een eigen juiceprogramma maken voor NET5, maar nog voordat het zover kwam, leek de samenwerking al onder druk te staan. In februari dook ze plots weer op met video’s op Instagram, waarin ze de aanloop naar het programma omschreef als een ‘shitshow’ en openlijk suggereerde dat het project mogelijk van de baan was.

Volgens de afspraken zou de overeenkomst tussen Coldeweijer en Talpa oorspronkelijk doorlopen tot 1 september 2027. Juist daarom legt zij zich er niet bij neer dat de betalingen zijn stopgezet.

Meerdere keren uitgesteld

De afgelopen tijd verliep de opstart van het programma allesbehalve soepel. De lancering werd meerdere keren uitgesteld en ook de samenwerking met entertainmentdeskundige Eric de Munck liep uiteindelijk spaak.

