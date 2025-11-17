Dagelijkse portie Juice! Yvonne Coldeweijer krijgt eigen talkshow

Tekst: Denise Delgado

Vanaf maandag 5 januari is het zover: Yvonne Coldeweijer (38) krijgt haar eigen dagelijkse talkshow op NET5. Onder de titel ‘De Juice’ schuift de queen van entertainmentnieuws elke werkdag om 20.00 uur aan om samen met wisselende gasten het heetste showbizznieuws door te nemen.

De zender maakte maandag bekend dat Yvonne het nieuwe gezicht wordt van deze fonkelnieuwe talkshow. In De Juice draait alles om de verhalen achter de headlines, met scherpe gesprekken, verrassende onthullingen en natuurlijk een flinke scheut Coldeweijer-opinie.

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal.

Insgtagram: @net5nl

Yvonne, al jaren een van de meest besproken én invloedrijke stemmen in de Nederlandse showbizz, wil met haar programma een frisse wind laten waaien door het traditionele talkshowlandschap. “De Juice is precies het programma dat ik zelf miste: eerlijke gesprekken over wat er echt speelt in de showbizz,” laat ze weten.

Echtheid

Echtheid staat voor haar centraal. “Een talkshow die zegt waar het op staat, met mensen aan tafel die oprecht zijn, maar waar je ook om kunt lachen.”

Het programma sluit volledig aan bij hoe Yvonne het zelf graag ziet: ontspannen na een drukke dag, als de kleine eindelijk in bed ligt en de vaatwasser zoemend op de achtergrond draait. “Iets waar ik zelf elke dag voor zou gaan zitten.”

De Juice is vanaf maandag 5 januari elke werkdag om 20.00 uur te zien bij NET5.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: NET5NL