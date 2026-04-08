Dit bedrag zou Mark Koster krijgen voor programma Yvonne Coldeweijer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor het programma De Juice was Mark Koster bijna binnen als tafelgast. Dat vertelt Yvonne Coldeweijer in een interview met het AD, waarin ze terugblikt op het tv-project dat uiteindelijk niet doorgaat. Ook Mark bevestigt inmiddels dat er serieuze gesprekken zijn gevoerd.

De voormalig juicekoningin liet weten dat het lastig was om bekende Nederlanders te strikken voor haar programma. Volgens Yvonne Coldeweijer waren Tamara Elbaz en Mark Koster wel bijna rond, terwijl Hans Klok na de proefaflevering afhaakte. Aan Shownieuws geeft Mark nu meer duidelijkheid over zijn eigen mogelijke deelname.

Klein twee ton per jaar

Mark Koster vertelt dat hij zelfs twee keer bij de redactie is langs geweest en daar geen spanningen heeft gevoeld. Talpa wilde hem er volgens hem graag bij hebben. Daar hoorde ook een stevig aanbod bij, want Mark zegt: ‘Talpa heeft me meteen een contract aangeboden voor een redelijk bedrag, opgeteld zo’n kleine twee ton per jaar.’

Onzekerheid over format

Toch zette de journalist zijn handtekening niet. Volgens Mark was er nog te veel onduidelijk over de invulling van het programma. Daarom nam hij het aanbod niet aan. ‘Dat heb ik voor kennisgeving aangenomen omdat er over het format niks duidelijk was. Zonder format en totale vrijheid moet je zoiets niet tekenen.’

Geen vervolg voor Yvonne Coldeweijer

Uiteindelijk zag Mark het vertrek van Eric en Yvonne, waarna het programma van de baan raakte. Dat vindt hij zonde, laat hij weten bij Shownieuws. ‘Jammer. Ik denk dat er plek voor is’, besluit Mark.

