Disney schrapt mogelijk 1.000 banen onder nieuwe CEO

Tekst: Redactie Weekend

Disney zal naar verwachting van Variety de komende maanden tot wel 1.000 medewerkers ontslaan door functies te schrappen. Veel van die bezuinigingen worden volgens het platform verwacht op de marketingafdeling van het mediaconcern.

Disney wilde niet reageren op de plannen. De ingreep komt op een moment dat Josh D’Amaro het leiderschap heeft overgenomen van Bob Iger. De nieuwe CEO trad officieel aan op 18 maart.

Het bedrijf en de CEO

De voorgenomen ontslagronde raakt een bedrijf met in totaal 231.000 fulltime en parttime medewerkers. Ongeveer 76 procent van het wereldwijde personeelsbestand werkt fulltime en circa 172.000 medewerkers zijn werkzaam in de Verenigde Staten. D’Amaro werd begin februari aangewezen als opvolger van voormalig CEO Bob Iger. De tien bestuursleden van Disney stemden samen met Iger unaniem in met zijn benoeming. Daarvoor was hij voorzitter van Disney Experiences.

Onzekere economische vooruitzichten

Disney is volgens de berichtgeving de nieuwste entertainmentreus die inzet op een kleinere organisatie vanwege onzekerheid over de economie op korte termijn, mede door de oorlog met Iran, stijgende olieprijzen en andere problemen. Sony Pictures Entertainment bevestigde eveneens dat de studio van plan is honderden functies te schrappen. The Wall Street Journal meldde als eerste het ontslagplan.

Lange loopbaan binnen Disney

D’Amaro begon zijn carrière in 1998 bij Disneyland en vervulde sindsdien diverse functies in zakelijk management, marketing en operations. Zo was hij onder meer CFO van Disney Consumer Products Global Licensing, president van Disneyland Resort en president van Walt Disney World Resort. In mei 2020 werd hij gepromoveerd tot hoofd van de parken en cruises, consumentenproducten en Walt Disney Imagineering.