Harry en Meghan blikken terug op Disney-jeugd en bezoek met kinderen

Tekst: Denise Delgado

23/09/2025

Prins Harry (41) en Meghan Markle (44) deelden dit weekend hun mooiste herinneringen aan Disneyland én vertelden hoe bijzonder het was om hun kinderen Archie en Lilibet mee te nemen naar het park.

Lili en Archie

Het hertogelijk paar verscheen in de jubileumspecial The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland, die zondagavond werd uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC. Tijdens de uitzending blikten Harry en Meghan terug op hun bezoek aan Disneyland afgelopen juni, ter ere van Lili’s vierde verjaardag. “Het is geweldig om het park te zien door de ogen van je kinderen,” zei Meghan stralend.

Ook voor Harry was het een hoogtepunt om zelf te zien hoe Archie en Lilibet hun ogen uitkeken. “Ze hadden geen idee wat ze te wachten stond. Het was geweldig om te zien hoe ze er helemaal in opgingen. Dat haalt ook weer het kind in jezelf naar boven.”

Grootste cadeau ter wereld

Zelf ging Meghan als meisje uit Los Angeles regelmatig naar Disneyland, maar toch voelde elk bezoek als ‘het grootste cadeau ter wereld’. Ze herinnerde zich ook haar ‘grad night’ na de middelbare school, toen alle eindexamenleerlingen het park na sluitingstijd mochten bezoeken. Lachend zei ze: “Ik snap nog steeds niet waarom ze ons dat lieten doen, maar het was zó leuk!” Harry reageerde geamuseerd: “Dat moet ik ook eens doen. Kan dat nog als je al in de veertig bent?”

Disneyland met prinses diana

Harry haalde daarnaast herinneringen op aan zijn eigen kindertijd. In 1993 bezocht hij samen met zijn moeder prinses Diana en broer William Disney World in Florida. “Ik ging helemaal los bij al die personages. Het was fantastisch! En Space Mountain was één van mijn favorieten,” aldus de 41-jarige prins.

