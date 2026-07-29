Met dít vliegtuig vloog koningin Máxima voor 4 uur vanuit Griekenland naar Nederland

Tekst: Lisa Manche

Afgelopen zaterdag onderbrak koningin Máxima haar vakantie in Griekenland om World Pride in Amsterdam te openen. Hoe kwam zij eigenlijk van Griekenland naar Nederland zonder gebruik te maken van het regeringsvliegtuig?

Luxe vliegtuig

Het is de eerste keer dat Amsterdam de thuisstad is van World Pride. Een bijzondere gelegenheid waarvoor Máxima graag haar vakantie onderbrak. Haar bezoek aan Nederland duurde slechts vier uur, waarna ze haar vakantie in Griekenland weer kon voortzetten. Het regeringsvliegtuig PH-GOV bevond zich de afgelopen dagen in India en Saoedi-Arabië. Om heen en weer te reizen maakte de koningin daarom gebruik van een ander luxe vliegtuig.

Learjet 60

Luchtvaartjournalist Menno Swart weet te melden dat de koningin gebruik maakte van een privéjet. De Learjet 60 is een luxe toestel waarin maximaal acht passagiers mee kunnen reizen. Het heeft een kruissnelheid van ongeveer 780 km/u en een vliegbereik van ruim 4.000 kilometer. De afstand tussen Athene en Amsterdam is zo’n 2200 km, dus dat haalde het vliegtuig makkelijk.

Tijdschrift Libelle zocht uit dat er twee piloten aan boord zijn, maar geen cabinepersoneel. De koningin zou bij trek dus zelf een maaltijd of snack moeten regelen.

BRON: LIBELLE, AeroAffaires