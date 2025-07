Zien: Koning Willem-Alexander al veertig jaar piloot

Tekst: Denise Delgado

Een mooie dag voor een koninklijke throwback: Koning Willem-Alexander (58) viert woensdag dat het precies 40 jaar geleden is dat hij zijn eerste vliegbrevet behaalde. Ter ere van dit jubileum deelt het Koninklijk Huis foto’s van de jonge prins achter de stuurknuppel.

Eerste solo vlucht

‘De Koning is een gepassioneerd vlieger,’ begint het koninklijk huis onder een reeks nostalgische foto’s. Op de tweede foto is te zien dat de jonge prins een bijzondere passagier aan boord neemt: zijn vader prins Claus. Dat was de eerste solovlucht van Willem-Alexander.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Groot militair brevet

De koning volgde na zijn eerste brevet diverse vliegopleidingen. In 1994 behaalde hij het groot militair brevet, gevolgd door zijn commerciële vliegbrevet (ATPL) in 2001. Als prins vloog hij onder meer in Kenia voor AMREF Flying Doctors en tot op de dag van vandaag stapt hij regelmatig als gastvlieger in de cockpit bij KLM.

Kapitein Willem-Alexander op vliegbasis Eindhoven in een Fokker F-27 in 1993.

Prins Willem Alexander vliegt een Chinouk helicopter van de Eritreese hoofdstad Asmara naar de Ethiopische plaats Adigrad in 2001.

Ook vliegt hij soms zelf met het regeringsvliegtuig, zoals onlangs tijdens het staatsbezoek aan Tsjechië.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS

VIA: ROYALTY-ONLINE