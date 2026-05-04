Ortál Vriend verwacht eerste kindje met partner Axel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ortál Vriend en haar partner Axel verwachten hun eerste kindje. De 33-jarige actrice heeft het heuglijke nieuws maandagmiddag gedeeld via Instagram.

Voor Ortál Vriend is het haar eerste kind. Op social media liet ze ook meteen haar groeiende babybuik zien.

Babynieuws

Bij de foto schrijft Ortál: ‘Nieuw hoofdstuk. Ons kleine geheim is niet zo geheim meer.’ Op de eerste afbeelding is duidelijk te zien dat de actrice zwanger is en al snel volgt een echo. Bekijk de post zelf hieronder.

Laatste seizoen van Flikken Rotterdam

De actrice is onder meer bekend van GTST en Flikken Rotterdam. In die laatste serie speelt Ortál al jaren de rol van Noucha van Vliet. Op dit moment is Ortál volop bezig met de opnames van Flikken Rotterdam. Vanwege de bezuinigingen bij de NPO wordt het komende seizoen het allerlaatste seizoen van de politieserie. De laatste reeks verschijnt in het najaar.