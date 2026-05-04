De Kraantjes uit Een Huis Vol verwelkomen tiende kind

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Kraantjes, bekend van Een Huis Vol, hebben hun tiende kind verwelkomd. Het meisje werd op 30 april geboren.

Maandag deelde de Een Huis Vol-familie het nieuws via Instagram. Het gaat om de zesde dochter van het gezin. Ze heeft de naam Linde gekregen.

Linde geboren

De familie schrijft op Instagram: ‘Wat zijn we dankbaar, Linde is geboren. Alles is goed gegaan. We genieten enorm van haar en van elkaar.’

Een Huis Vol nog voller

Hoewel Linde op 30 april werd geboren, maakte de familie het nieuws maandagmiddag bekend. Ze wilden de eerste dagen vooral samen doorbrengen. Ook bedankt de familie iedereen voor de felicitaties. ‘We willen iedereen bedanken voor de lieve berichtjes. Wij wilden even de tijd nemen om met elkaar te genieten van deze bijzondere eerste dagen met elkaar.’

Samengesteld gezin

Voor de komst van Linde telde familie Kraan elf gezinsleden. Linda Kraan en Ivan Kraan vormen samen met dochters Marlynn, Julia, Anne, Sara en Elin en zoons Quinten, Sam, Stan en Olav een samengesteld gezin. Sam heeft een andere moeder en Marlynn en Quinten hebben een andere vader. Linda en Ivan zijn al jarenlang samen.