Thomas Dekker - ANP

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Thomas Dekker en partner Debby nemen afscheid van ongeboren zoon: ‘Hebben je moeten laten gaan’

Tekst: Lisa Manche

29/07/2026

Verdrietig nieuws: oud-wielrenner Thomas Dekker en zijn partner Debby hebben afscheid moeten nemen van hun ongeboren kind. Dat laat hij weten in een bericht op Instagram.

‘Voor altijd in ons hart’

‘Lieve Sammi, we hebben je moeten laten gaan’, begint Thomas het bericht. ‘Je was nog zo klein en toch al een mensje. Als een vlindertje vloog je bij ons vandaan. Je bent voor altijd in ons hart.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Zwangerschapsaankondiging

Thomas en Debby kondigden eerder deze maand aan dat er een tweede kindje op komst was. ‘Er komt een baby’, vertelde hij toen in een video. ‘Dit hadden wij nooit verwacht. We kunnen niet wachten om te zien wat ons te wachten staat.’

Thomas en Debby werden in 2025 voor het eerst ouders van zoon Loet.

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