Catherine Keyl aangeklaagd wegens smaad en laster

Catherine Keyl wordt aangeklaagd wegens smaad en laster. Financieel analist en investeerder Geert Schaaij geeft aan juridische stappen te ondernemen na enkele uitlatingen van de presentatrice in de media. De zaak waarover de onenigheid ontstond, betreft de verkoop van een stuk grond die naar verluidt tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

“De vraag is waarom wordt dit in de media op mij als persoon gespeeld?”, laat Schaaij aan het ANP weten. De smaad- en lasterzaak wordt ingediend door de advocaat, meldt hij. “Catherine voelt zich door mij opgelicht, maar ze heeft die grond niet van mij gekocht. Mijn reputatie heeft een deuk opgelopen. Het kost mij klanten en ik moet mezelf verdedigen.”

Het is inmiddels bekend dat Keyl een schikking heeft getroffen met een andere partij Vero Holding en een bedrag van bijna 60.000 euro heeft gekregen, maar ondanks deze schikking wil Schaaij Keyl toch aanklagen voor smaad en laster. Volgens de investeerder heeft er geen transactie tussen hem en de presentatrice plaatsgevonden. “De grond werd namelijk verkocht door Vero Holding, een entiteit waarvan Schaaij nooit bestuurder of aandeelhouder is geweest”, staat in een persstatement, gedeeld door Schaaij.

In het statement staat ook dat hij Keyl “kosteloos van vriendschappelijke adviezen over beleggingen” voorzag. “Ik vond en vind de grond aantrekkelijk”, zegt hij. “Keyl wist van de hoed en de rand en wist dat er een andere partij was.”

Reactie Keyl

“Deze situatie is voor Keyl erg vermoeiend”, laat Deepak Thakoerdien, de advocaat van Keyl, aan het ANP weten. “Zij is gedupeerd doordat ze iets heeft gekocht op basis van een verkeerde voorstelling van zaken. Ze heeft haar geld terug, maar wordt keer op keer bestookt met brieven van advocaten. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Er wordt beweerd dat Keyl zelf naar de media is gestapt, maar dat klopt niet. Schaaij heeft dit verhaal aan iemand uit de media verteld, en zo is het bekend geworden.”

Thakoerdien voegt toe: “We wachten nog op de dagvaarding, maar ik kan me niet voorstellen dat Schaaij de zaak zal winnen als hij deze voortzet.”