Vader Amy Winehouse krijgt miljoenenrekening na verloren rechtszaak

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vader van Amy Winehouse moet bijna 1 miljoen pond betalen aan twee vriendinnen van zijn overleden dochter na een mislukte rechtszaak over de veiling van haar bezittingen.

Mitch Winehouse probeerde bij het Hooggerechtshof geld terug te krijgen van Naomi Parry en Catriona Gourlay. Volgens hem hadden de vrouwen winst gemaakt met spullen van Amy Winehouse die in 2021 en 2023 in de Verenigde Staten werden geveild. De rechter oordeelde echter dat Mitch altijd op de hoogte was geweest van de geplande verkoop.

Beschuldigingen afgewezen

Mitch beweerde dat de vrouwen de verkoop ‘opzettelijk te hebben verzwegen’. Rechter Clarke verwierp die beschuldiging eerder dit jaar en stelde dat hij pas later op een ‘agressieve en onaangename manier’ geld van hen was gaan eisen. In haar uitspraak zei de rechter: ‘De eiser heeft ervoor gekozen een inherent zwakke vordering in te dienen, deze agressief en meedogenloos tot het einde toe na te streven en ernstige en ongegronde beschuldigingen tegen de gedaagden te uiten, die hun reputatie, carrièreperspectieven, financiële zekerheid en gezondheid aanzienlijk hebben geschaad.’

Bijna één miljoen pond betalen

De juridische kosten van Naomi werden in april geschat op £715.361, terwijl die van Catriona £487.132 bedroegen. Mitch moet binnen twee weken £569.330 aan Naomi en £394.521 aan Catriona betalen. Daarnaast moet hij hun overige juridische kosten vergoeden op basis van een schadevergoeding, waardoor de vrouwen waarschijnlijk een groter deel van hun uitgaven terugkrijgen dan gebruikelijk. Zelf heeft Mitch naar schatting minstens 950.000 pond aan juridische kosten gemaakt.

Opvallend gedrag van vader Amy Winehouse

Volgens de rechter had Mitch ‘deze zaak opzettelijk had laten uitgroeien tot een grootschalige en kostbare rechtszaak, in omstandigheden die erop gericht waren commerciële druk op de gedaagden uit te oefenen om tot een schikking te komen op zijn voorwaarden’. Ze voegde eraan toe: ‘Het feit dat hij dit willens en wetens heeft gedaan aan twee jonge vrouwen die Amy, hem en zijn familie trouw waren gebleven en die jarenlang hun eerlijkheid en integriteit hadden bewezen, maakt zijn onredelijke gedrag bijzonder ernstig.’

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Bron: BBC