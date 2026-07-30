FIFA opent tuchtzaak tegen Argentinië na onrustig WK-slot

Tekst: Evelien Berkemeijer

Argentinië moet zich bij de FIFA verantwoorden voor een reeks incidenten tijdens en rond het WK. De wereldvoetbalbond heeft daarvoor een officiële tuchtprocedure geopend tegen de Argentijnse voetbalbond.

Het dossier is breed en loopt uiteen van politieke uitingen tot problemen op de tribunes en ongeregeldheden na de WK-finale tegen Spanje. Ook enkele spelers van Argentinië en een lid van de technische staf worden afzonderlijk onderzocht.

Spandoek zorgt voor politieke aanklacht

Een van de zaken draait om een spandoek over de Malvinas-eilanden dat tijdens het duel met Engeland te zien was. De boodschap verwees naar de Falklandoorlog van 1982 tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de FIFA is een sportwedstrijd daarmee gebruikt voor een politieke boodschap die niet thuishoort op het evenement.

Meerdere overtredingen onder de loep

De Argentijnse bond wordt daarnaast aangesproken op het gedrag van zowel de ploeg als de supporters. De FIFA onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, te late aftrappen, overtredingen van wedstrijd- en veiligheidsregels en het tonen van ongepaste boodschappen. Ook het gooien van voorwerpen vanaf de tribunes tijdens verschillende wedstrijden maakt deel uit van de zaak.

Spelers aangeklaagd na vechtpartij

De ongeregeldheden na de verloren finale tegen Spanje hebben ook individuele gevolgen. Nahuel Molina wordt verdacht van twee gevallen van mishandeling, waarvan één poging. Leandro Paredes, die Gavi belaagde, kreeg drie afzonderlijke aanklachten. Assistent-trainer Roberto Ayala moet zich eveneens verantwoorden voor een vermeend geweldsincident. Welke straffen de bond en de betrokkenen riskeren, heeft de FIFA nog niet bekendgemaakt.

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Bron: Voetbal International