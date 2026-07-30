Rechter: carnavalsnummer Dikke Pens met melodie van ABBA terecht offline gehaald

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het carnavalsnummer Dikke Pens van De Kapotte Kachels is terecht van streamingplatforms gehaald. Volgens de rechtbank Midden-Nederland is het lied geen toegestane parodie op Take A Chance On Me van ABBA.

Universal Music liet het nummer namens ABBA verwijderen van platforms als Spotify, omdat de muziek te veel op de bekende hit zou lijken. De Kapotte Kachels stelden dat zij alleen de melodie hadden gebruikt en daar een volledig eigen tekst bij hadden geschreven voor Dikke Pens. De rechtbank moest bepalen of het commerciële belang van de carnavalsband zwaarder woog dan het belang van Universal om het gebruik tegen te gaan.

ABBA-Melodie vormt wezenlijk onderdeel

Volgens de rechtbank wordt de herkenbare melodie van Take A Chance On Me gedurende het hele carnavalsnummer gebruikt. Daarmee vormt de muziek van ABBA een wezenlijk onderdeel van Dikke Pens. Ook speelt mee dat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het nummer, onder meer door meer bekendheid te krijgen en inkomsten uit optredens te genereren. Door het lied onbeperkt op streamingplatforms aan te bieden, ontstaat bovendien een blijvende associatie tussen het werk van ABBA en een uiting met een andere inhoud en strekking, waarmee de muziekgroep zich niet wil associëren.

Meer dan één miljoen streams

Het gebruik van de ABBA-melodie is volgens de rechtbank niet tijdelijk of incidenteel. Dikke Pens zou via Spotify en andere streamingplatforms onbeperkt beschikbaar blijven. Dat het nummer een groot bereik had, blijkt uit de meer dan één miljoen streams die het binnen korte tijd behaalde.

Nummer mag nog wel live worden gespeeld

De vrijheid van meningsuiting van De Kapotte Kachels wordt volgens de rechtbank niet volledig beperkt. De band mag Dikke Pens nog steeds tijdens liveoptredens spelen en beelden of opnamen van die optredens mogen worden verspreid. Het argument dat makers van carnavalsmuziek door deze uitspraak terughoudender kunnen worden met parodieën, volgt de rechtbank niet. De zaak gaat uitsluitend over Dikke Pens en zegt niets over andere carnavalsparodieën.