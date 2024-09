ABBA’s Björn Ulvaeus opnieuw getrouwd

ABBA-lid Björn Ulvaeus heeft voor de derde keer het jawoord gegeven. De Zweedse zanger trouwde zaterdag in Kopenhagen met zijn Deense geliefde Christina Sas, deelt hij op Facebook.

Bij de bruiloft waren “goede vrienden en familie” aanwezig, schrijft de 79-jarige artiest. Het stel is ruim twee jaar samen.

Tweede huwelijk strandde in 2022

Ulvaeus was van 1971 tot en met 1980 getrouwd met ABBA-collega Agnetha Fältskog, met wie hij twee kinderen heeft. Een jaar later trouwde de zanger met journalist Lena Källersjö, met wie hij ook twee kinderen kreeg. Dat huwelijk strandde in 2022.