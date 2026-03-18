Ex-man Amy Winehouse breekt stilte over zijn rol in haar dood

Tekst: Denise Delgado

18/03/2026

Blake Fielder-Civil (43), de ex-man van Amy Winehouse, heeft gereageerd op de jarenlange beschuldiging dat hij verantwoordelijk zou zijn voor haar dood. In de podcast ‘We Need to Talk’ zegt hij dat het idee hem blijft achtervolgen, al erkent hij tegelijkertijd dat hij ‘een rol’ speelde in haar levensverhaal.

‘Ik was niet de dealer’

Blake stelt dat veel mensen nog steeds denken dat Amy’s overlijden zijn schuld is. Amy overleed in 2011 in Londen op 27-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Hij vertelt dat hij erbij was toen ze voor het eerst heroïne gebruikte, maar benadrukt dat hij haar nergens toe dwong. Volgens hem wordt er een beeld geschetst alsof hij haar dagelijks faciliteerde. “Dat klopt niet,” zegt hij. “Ik was niet de dealer.”

Haar eigen wil

Blake benadrukt dat Amy volgens hem zelf keuzes maakte. Hij zegt dat ze zeggenschap had over haar leven en dat ze, ondanks dat alcohol haar begon te schaden, doorging. Daarbij voegt hij toe dat hij haar niet wil neerzetten in een kwaad daglicht, maar dat hij het ook niet eerlijk vindt om na al die jaren alle schuld op zich te blijven nemen.

De waarheid

Tot slot zegt Blake dat hij vrede probeert te hebben met de realiteit dat hij onderdeel was van haar leven, maar dat hij denkt dat Amy niet zou willen dat hij twintig jaar later nog steeds blijft herhalen dat alles zijn schuld is. Volgens hem zou ze zeggen dat hij het moet rechtzetten en ‘de waarheid’ moet vertellen.

