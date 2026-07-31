Mysterie: Pieter van Vollenhoven vraagt volgers om hulp na vreemde foto

Tekst: Lisa Manche

Pieter van Vollenhoven heeft een wel heel bijzonder bericht op Instagram geplaatst. Hij vraagt zijn volgers om hulp vanwege een mysterieuze foto die hij op zijn smartphone heeft gevonden.

Foto van eigen smartphone

‘Voor mijn technische volgers een vraag!’, pent hij. Bij het bericht staat een foto van een smartphone die wordt opgeladen. En niet zomaar een smartphone, maar die van Pieter zelf. Hij vraagt zich af hoe dat kan. ‘Natuurlijk maak ik met de telefoon wel eens per ongeluk een foto net zoals een broekzak gesprek! Maar hier vind ik nu een foto van mijn telefoon die wordt opgeladen in zijn geheugen! Dat gaat mij nu een brug te ver!!’, schrijft de man van prinses Margriet.

Hulp

Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is. ‘Een spook woont hier ook niet en zelf zou ik mij eerlijk gezegd ook niet direct handig willen noemen!’ De professor vraagt daarom zijn volgers om hulp. ‘Wie komt er met een oplossing?’

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