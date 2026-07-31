Pieter van Vollenhoven - RVD

© RVD

Mysterie: Pieter van Vollenhoven vraagt volgers om hulp na vreemde foto

Tekst: Lisa Manche

31/07/2026

Pieter van Vollenhoven heeft een wel heel bijzonder bericht op Instagram geplaatst. Hij vraagt zijn volgers om hulp vanwege een mysterieuze foto die hij op zijn smartphone heeft gevonden. 

Foto van eigen smartphone

‘Voor mijn technische volgers een vraag!’, pent hij. Bij het bericht staat een foto van een smartphone die wordt opgeladen. En niet zomaar een smartphone, maar die van Pieter zelf. Hij vraagt zich af hoe dat kan. ‘Natuurlijk maak ik met de telefoon wel eens per ongeluk een foto net zoals een broekzak gesprek! Maar hier vind ik nu een foto van mijn telefoon die wordt opgeladen in zijn geheugen! Dat gaat mij nu een brug te ver!!’, schrijft de man van prinses Margriet. 

Pieter van Vollenhoven - RVD
Lees ook Pieter van Vollenhoven komt met nieuw boek vol natuurfoto’s

Hulp

Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is. ‘Een spook woont hier ook niet en zelf zou ik mij eerlijk gezegd ook niet direct handig willen noemen!’ De professor vraagt daarom zijn volgers om hulp. ‘Wie komt er met een oplossing?’

Bekijk ook  

Uit andere media

Sante Vrouw doet sportoefening

Met deze 4 oefeningen verbrand je 100 calorieën in 10 minuten
Party Formula One Aramco Pre Season Testing 2026 Day Two Bahrain International Circuit

Jos Verstappen geëmotioneerd bij huwelijk dochter Victoria: tranen bij eerste blik op trouwjurk

Met deze slimme trucjes bespaar je geld op je boodschappen
Weekend AC Milan-icoon Franco Baresi op 66-jarige leeftijd overleden - Getty Images

AC Milan-icoon Franco Baresi op 66-jarige leeftijd overleden
Meer van Lisa