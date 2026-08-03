Koning Charles populairder dan ooit bij Britse bevolking

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles heeft alle reden om tevreden te zijn. Niet alleen lijkt de jarenlange familieruzie met prins Harry langzaam naar de achtergrond te verdwijnen, ook bij het Britse volk doet de vorst het beter dan ooit.

Bijna vier jaar na zijn troonsbestijging vindt maar liefst 68 procent van de Britten dat Charles zijn taak als koning goed uitvoert. Dat is het hoogste percentage dat onderzoeksbureau YouGov tot nu toe voor hem heeft gemeten. Slechts 16 procent is ontevreden over zijn functioneren.

Britten lopen warm voor Charles

Ook het algemene beeld van koning Charles III is opvallend positief. Zo zegt 62 procent van de ondervraagden een gunstige mening over hem te hebben, terwijl 31 procent negatief is. Daarmee blijft de populariteit van koning Charles al twee jaar stabiel op een hoog niveau. Binnen de koninklijke familie moet hij prins William en prinses Catherine nog wel voor zich dulden. Prins William kan rekenen op 76 procent waardering, terwijl prinses Catherine uitkomt op 74 procent. Over koningin Camilla zijn de meningen sterk verdeeld: 43 procent is positief en 44 procent negatief.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Prins Harry krabbelt voorzichtig op

Ook prins Harry lijkt weer iets meer sympathie te krijgen van de Britse bevolking. Zijn populariteit steeg in een jaar tijd van 27 naar 33 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal Britten met een negatief oordeel over hem van 62 naar 58 procent. Meghan Markle boekte eveneens een kleine winst. Inmiddels denkt 22 procent positief over haar, drie procentpunten meer dan een jaar geleden. Toch blijft het stel voor veel Britten omstreden.

Bijzonder weerzien met Archie en Lilibet

De betere cijfers komen op een opvallend moment. Tijdens een recent bezoek aan het Verenigd Koninkrijk zou prins Harry samen met Meghan en hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet een privéontmoeting hebben gehad met koning Charles op Highgrove House. Voor Archie en Lilibet was het de eerste keer sinds juni 2022 dat zij hun grootvader weer zagen. Prins Harry en koning Charles ontmoetten elkaar daarvoor voor het laatst in september 2025 in Clarence House, waar zij ongeveer een uur samen doorbrachten tijdens een besloten theemoment.

Andrew blijft onderaan bungelen

Niet ieder lid van de familie kan rekenen op meer waardering. Andrew Mountbatten-Windsor blijft veruit het minst geliefde familielid. Slechts 2 procent van de Britten heeft nog een positieve mening over hem. Daarmee bungelt hij eenzaam onderaan de populariteitslijst van het Britse koningshuis.