Hierom ligt Phil Collins in het ziekenhuis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Fans van Phil Collins vreesden het ergste toen deze week geruchten opdoken dat hij in een hospice zou liggen. Maar dat blijkt onjuist: de zanger is opgenomen in het ziekenhuis voor een knieoperatie, zo bevestigt zijn woordvoerder aan entertainmentwebsite TMZ.

De onrust verspreidde zich snel via sociale media. Veel mensen reageerden ontdaan, mede doordat er recent meerdere beroemde artiesten zijn overleden.

Niet levensbedreigend

Nu komt TMZ dus met het verlossende woord. Phil ligt in het ziekenhuis voor een geplande ingreep aan zijn knie. Volgens zijn woordvoerder is er geen sprake van een levensbedreigende situatie. ‘Hij is niet in een hospice’, klinkt het nadrukkelijk.

Lees meer: Lily Collins trots op vader Phil na laatste optreden Genesis

Al jaren fysieke tegenslag

De zanger kampt al lange tijd met gezondheidsproblemen. In een interview met muziektijdschrift MOJO zei hij eerder dit jaar dat hij zich te ziek voelt om nog muziek te maken. ‘Ik ben erg ziek geweest,’ gaf hij aan. In maart 2022 nam Phil afscheid van het podium tijdens het laatste concert van Genesis in Londen. Door een ruggenmergletsel dat hij in 2007 opliep, kreeg hij ernstige zenuwschade. Sindsdien werd hij steeds minder mobiel. Tijdens die laatste tournee zat hij op een stoel en liet hij het drummen over aan zijn zoon Nic.

Drummen eiste zware tol

In de documentaire Phil Collins: Drummer First, die begin 2024 verscheen, vertelde de drummer openhartig over zijn fysieke achteruitgang. Hij gaf aan dat jarenlang drummen zijn lichaam heeft uitgeput. ‘Het drummen heeft zijn tol geëist van mijn handen en benen.’

BRON: TMZ FOTO: GETTY IMAGES/DAVID WOLFF – PATRICK