OM hakt knoopt door na ophef rond Sophie Straat: uitspraken op festival niet strafbaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

De veelbesproken woorden van Sophie Straat tijdens Best Kept Secret krijgen geen strafrechtelijk vervolg. Volgens het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant maakte de zangeres zich niet schuldig aan groepsbelediging, discriminatie of het aanzetten tot haat en geweld.

Het OM ontving twee aangiftes na het optreden van zondag 14 juni 2026 in Hilvarenbeek. Beide zaken worden na beoordeling niet verder opgepakt. De context waarin de uitspraken werden gedaan door Sophie Straat, speelt daarbij een doorslaggevende rol.

Sophie Straat heeft verzoek: ‘Witte mannen naar achteren’

Voor haar laatste nummer nodigde Sophie vrouwen, mensen van kleur en queermensen uit om naar voren te komen. Vervolgens herhaalde ze meerdere keren: ‘witte mannen naar achteren.’ Hoewel die woorden op zichzelf discriminerend kunnen overkomen, leveren ze volgens het OM binnen de volledige context van het optreden geen strafbaar feit op.

Ruimte maken voor andere groepen

Het OM stelt dat de oproep bedoeld was om witte mannen vooraan bij het podium vrijwillig ruimte te laten maken. Daardoor konden vrouwen, queer-personen en mensen van kleur deelnemen aan een moshpit tijdens het concert. De woorden zouden daarom niet bedoeld zijn als een bevel om witte mannen vanwege vermeende negatieve eigenschappen te laten vertrekken.

Symbolische en activistische boodschap Sophie Straat

Volgens het OM moet de uitspraak worden gezien als een symbolische of activistische poging om bestaande zichtbaarheidsverhoudingen tijdelijk om te draaien en aandacht te vragen voor inclusie. Vanuit die uitleg is er geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.

Aangevers kunnen nog naar gerechtshof

De twee aangevers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit. Wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van het OM, kunnen zij via artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering een klacht indienen bij het gerechtshof.