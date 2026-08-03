Koningin Camilla geeft jonge journalisten financieel een duwtje in de rug

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Camilla zet haar naam in voor een nieuw initiatief dat beginnende journalisten moet helpen bij de start van hun carrière. Met de Queen Camilla Future of Journalism Awards krijgen jonge mediamakers niet alleen financiële steun, maar ook persoonlijke begeleiding.

Met het initiatief van koningin Camilla worden elk jaar 25 journalisten tussen de 18 en 30 jaar geselecteerd. Zij kunnen maximaal 2500 pond ontvangen voor bijvoorbeeld een opleiding, apparatuur, reiskosten, huisvesting of een verhuizing.

Koningin Camilla biedt kansen voor nieuw journalistiek talent

De prijzen zijn bedoeld voor jonge journalisten die actief zijn bij kranten, digitale media, radio, televisie of sociale media. Kandidaten moeten aantonen dat zij serieus werk willen maken van een loopbaan in de journalistiek en uitleggen hoe het geld hen daarbij kan helpen. Naast de financiële bijdrage krijgen de winnaars een mentor of coach. Ook worden zij uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst met prominenten uit de mediawereld, waarbij koningin Camilla aanwezig zal zijn.

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‘Een vrije en diverse pers is onmisbaar’

Volgens een woordvoerder hecht de koningin veel waarde aan onafhankelijke journalistiek. ‘Hare Majesteit is er al lange tijd van overtuigd dat een vrije, professionele en diverse pers een essentieel onderdeel is van onze democratie, zeker in een tijd waarin misinformatie en desinformatie zo wijdverspreid zijn.’ Koningin Camilla hoopt dat de prijzen mensen helpen die graag in de media willen werken, maar worden afgeremd door financiële obstakels.

‘De sterren van de toekomst’

James Brindle, directeur van The Journalists’ Charity, is trots op de steun van de koningin. ‘Deze prijzen zullen ieder jaar echt een verschil maken en de sterren van de toekomst de middelen geven die zij nodig hebben om hun carrière naar een hoger niveau te tillen.’ Volgens Brindle biedt het initiatief jonge journalisten in het hele land nieuwe mogelijkheden.

Lange band met het koningshuis

The Journalists’ Charity werd in 1864 opgericht door Charles Dickens en ondersteunt journalisten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De organisatie heeft al lange tijd een band met het Britse koningshuis. Koningin Victoria verleende de liefdadigheidsinstelling in 1890 een Royal Charter. Koningin Camilla werd in 2024 beschermvrouwe, nadat koningin Elizabeth die rol tijdens haar zeventig jaar op de troon had vervuld. Aanmelden kan deze maand. De winnaars worden volgende maand bekendgemaakt.