Jutta Leerdam hint op deelname aan dít bekende tv-programma

Tekst: Ruth Smeets

Jutta Leerdam lijkt iets nieuws in petto te hebben. De 27-jarige schaatsster deelde op TikTok beelden die bij haar volgers direct voor de nodige nieuwsgierigheid zorgden.

Daarbij valt vooral de naam van het tv-programma Dancing with the Stars opvallend vaak. Fans speculeren erop los onder de video van Jutta Leerdam.

Dansende Jutta Leerdam zorgt voor speculatie

In de video is te zien hoe Jutta dansend door een ruimte beweegt. Bij de beelden schrijft ze: ‘Wanneer je aan spannende dingen werkt.’ Wat ze daar precies mee bedoelt, laat ze in het midden. Haar volgers denken echter al snel te weten waar de geheimzinnige boodschap op slaat. ‘Dancing with the Stars?’ klinkt het in de reacties. Een andere fan schrijft enthousiast: ‘Je zou echt winnen.’

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Een nieuw avontuur in Amerika

De gedachte aan een Amerikaans televisieprogramma komt niet helemaal uit de lucht vallen. Jutta verblijft tegenwoordig veel in de Verenigde Staten, waar ze samen is met haar verloofde Jake Paul. De schaatsster en de bokser maakten hun relatie in 2023 bekend en verloofden zich vorig jaar. Via sociale media geeft Jutta geregeld een kijkje in hun leven samen en lijkt ze zich steeds meer te richten op avonturen buiten Nederland.

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Toekomst op het ijs nog onzeker

Tegelijkertijd is er nog altijd geen duidelijkheid over haar schaatscarrière. In februari boekte Jutta haar grootste sportieve succes door olympisch goud te winnen op de 1000 meter in Milaan. Ook pakte ze zilver op de 500 meter. Daarna zette ze een punt achter haar seizoen. Hoewel ze haar volgers nog regelmatig laat zien dat ze fanatiek traint, blijft onduidelijk of schaatsen daar nog onderdeel van uitmaakt.

Jutta Leerdam houdt het spannend

Voorlopig geeft Jutta dus weinig prijs. Niet over haar mogelijke deelname aan Dancing with the Stars en ook niet over haar toekomst als schaatsster. Eén ding is wel duidelijk: met haar mysterieuze TikTok-video weet ze haar miljoenen volgers opnieuw aan het raden te krijgen.