Jutta Leerdam Jake Paul Getty Images

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Jutta Leerdam steunt Oranje zingend vanuit privéjet met Jake Paul

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/06/2026

Jutta Leerdam heeft zich van haar meest Oranje kant laten zien. Terwijl het Nederlands elftal zondagavond op het WK tegen Japan speelde, deelde ze op Instagram hoe ze de ploeg steunde vanuit een privéjet.

In oranje kleding zong Jutta Leerdam Hup Holland Hup. Tegenover haar was Jake Paul te zien, die het laatste woord van de bekende regel aanvulde.

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Oranje speelt gelijk tegen Japan

Het Nederlands elftal begon het WK zondagavond met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Oranje had een voorsprong in handen, maar gaf die uiteindelijk uit handen. De wedstrijd werd via NPO 1 door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek. In totaal keken iets meer dan 6 miljoen mensen minstens één minuut naar het duel.

Jutta Leerdam zingt vanuit privéjet

Ook Jutta leefde mee met Oranje. In een Instagram story filmde ze hoe ze, gekleed in het oranje, Hup Holland Hup zong vanuit een privéjet. Ze eindigde met: ‘Laat de leeuw niet in zijn…’ waarna Jake aanvulde: ‘Hempie staan!’

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Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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