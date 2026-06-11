Gerard Joling laat zich helemaal gaan met Jutta Leerdam in Italië

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gerard Joling heeft tijdens de opnames van Casa di Beau in Italië een dansje gedaan met Jutta Leerdam op zijn nieuwe WK-nummer.

Dat de zanger en de schaatsster samen in Italië zitten, was al geen geheim meer. Gerard Joling verklapte eerder aan de mannen van Radio 538 dat Jutta Leerdam specifiek om hem had gevraagd. Nu het toch bekend is, deelt hij ook meteen een gezellig moment uit de villa.

Gezellige sfeer tijdens Casa di Beau

De sfeer tijdens de opnames is volgens Gerard ontspannen en gezellig. Hij kan het goed vinden met Jutta en vertelde zelfs dat hij zenuwachtig werd van haar bikini in de hottub.

Tekst gaat verder onder video waarin Gerard vertelt over Casa Di Beau met Jutta.

Dansen op Rood, Wit, Blauw

Gerard heeft samen met sportzender ESPN een nummer uitgebracht voor het komende wereldkampioenschap voetbal. Het lied heet Rood, Wit, Blauw en juist daarop danst hij nu met Jutta in de villa van Casa di Beau.

Opvallende tekst

Vooral de tekst ‘Het hele land is rood, wit, blauw. Nederland is overal. We kleuren de straten volledig oranje. Wat ben ik trots, ja zo trots op dit landje!’ valt op. Dat is dan ook precies het stukje waarop Gerard en Jutta samen dansen. Bij de beelden schrijft Gerard dat dansen met Jutta de droom van elke man is. Daarmee maakt hij van zijn verblijf in Italië meteen ook een opvallend promomoment voor zijn WK-nummer. Bekijk het hier: