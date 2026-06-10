Gerard Joling wordt zenuwachtig van Jutta Leerdam in Casa di Beau

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gerard Joling is momenteel druk met de opnames van Casa di Beau. Eerder vertelde hij al aan Radio 538 dat hij met Jutta Leerdam en Beau van Erven Dorens in de villa zou zitten, terwijl dat toen eigenlijk nog niet mocht.

Nu geeft Gerard Joling opnieuw een update vanaf de plek waar de opnames plaatsvinden. Volgens hem is de sfeer ontspannen, wordt er veel wijn gedronken en staan de camera’s niet de hele tijd aan. Daardoor voelt het verblijf in de villa voor hem opvallend relaxed. Over Jutta Leerdam spreekt de zanger alleen positieve woorden.

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Goede klik met Jutta Leerdam

Gerard is erg enthousiast over Jutta. ‘Zij is echt te leuk, het is echt zo’n ongelooflijke schat.’ Hij noemt haar een powerwoman en vertelt dat de twee in het programma voor een grote keuze komen te staan waar je flink van gaat twijfelen. Jutta zou daar volgens Gerard met een sportieve instelling in staan.

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Jutta in het bubbelbad

Ook over een moment in het bubbelbad vertelt Gerard openhartig. Jutta droeg daar een ‘klein stringetje’, waar hij behoorlijk van onder de indruk was. ‘Daar wordt zelfs een homoseksueel nog helemaal nerveus van.’ Hij noemt haar prachtig, meegaand en lief. Jutta mocht zelf kiezen met wie ze het programma wilde doen en gaf volgens Gerard aan dat ze bijna niemand in Nederland echt goed kende. Dat ze voor hem koos, vindt hij een grote eer.

Spanningen komen aan bod

Als de mannen van Radio 538 vragen of Jake Paul en Jutta nog samen zijn, omdat er een roddel rondging dat de twee uit elkaar zouden zijn, is Gerard duidelijk. Volgens hem zit het helemaal goed. ‘Daar is niks aan de hand’, verduidelijkt hij. Ook over Beau is Gerard positief. Hij noemt hem een ‘aardige, lieve gast’ en merkt niets van eventuele spanning rondom RTL Tonight. De stemming van Beau omschrijft hij als ‘heel relaxed’.