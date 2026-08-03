Naam van dochtertje Christina Curry roept onverwachte herinnering op

Tekst: Redactie Weekend

Adam Curry bracht als eerste naar buiten dat zijn dochter Christina Curry moeder was geworden. Inmiddels is de eerste golf aan reacties op het babynieuws wat gaan liggen en komt er meer aandacht voor de kleine Cleo zelf.

Christina Curry deelde vorige week liefdevolle beelden van haar dochter, samen met haar naam en geboortedatum. Vooral die naam blijkt een bijzondere overeenkomst te hebben met een bekend hoofdstuk uit het verleden van haar vader.

Christina Curry haar ouders

Adam Curry trouwde in 1989 met Patricia Paay. Beiden waren destijds grote namen in de entertainmentwereld, waardoor hun huwelijk jarenlang breed werd gevolgd door de media. Samen kregen ze dochter Christina Curry. Het gezin stond geregeld in de belangstelling, maar in 2009 kwam er een einde aan de relatie tussen Adam en Patricia.

Een nieuwe liefde

Tijdens zijn huwelijk kreeg Adam gevoelens voor voormalig soapactrice Micky Hoogendijk. De twee werden verliefd, waarna hij zijn gezin op de hoogte bracht van de geheime romance. Micky had tegen die tijd al bekendheid opgebouwd als actrice. Zo was zij onder meer te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden.

Een bekende voornaam

In de soap vertolkte Micky het personage Cleo de Wolf. Diezelfde voornaam heeft Christina nu gekozen voor haar pasgeboren dochter. Of zij bij het kiezen van de naam aan die oude televisierol heeft gedacht, is niet bekend. De overeenkomst zorgt wel voor een onverwachte link tussen kleine Cleo en het verleden van opa Adam.