Edsilia Rombley vond zichzelf terug na zwangerschappen: ‘Ik wilde me weer fit voelen’

Tekst: Ruth Smeets

Na de geboorte van haar kinderen veranderde er veel voor Edsilia Rombley. Waar sporten jarenlang een vast onderdeel van haar leven was geweest, raakte dat na haar zwangerschappen steeds meer op de achtergrond. De zangeres merkte dat ze zich niet meer voelde zoals voorheen en besloot haar gezondheid opnieuw prioriteit te geven.

Voor Edsilia Rombley draaide die verandering niet alleen om haar uiterlijk. Ze wilde zich vooral weer krachtig en goed in haar lichaam voelen. Stap voor stap pakte ze het sporten weer op en ging ze bewuster naar haar voeding kijken. Dat vertelde ze aan RTL Boulevard.

Edsilia Rombley kreeg opnieuw vertrouwen in haar lichaam

De gezondheid van Edsilia bleef lange tijd schommelen. Na haar zwangerschappen ontstond daarom de behoefte om zichzelf fysiek weer terug te vinden. ‘Het schommelt bij mij altijd. Ik heb jarenlang getraind, tot ik kinderen kreeg. Ik wilde me weer fit voelen, gezond, sterk en fit zijn is voor mij het belangrijkste, dus toen ben ik het weer gaan oppakken en op mijn eten gaan letten. Inmiddels train ik drie keer per week door te fitnessen en te kickboksen.’ Dat nieuwe ritme lijkt haar niet alleen lichamelijk sterker te hebben gemaakt. Door weer actief met zichzelf bezig te zijn, kreeg Edsilia ook meer grip op hoe ze zich voelde. Het ging haar niet om zo dun mogelijk worden, maar om energie, kracht en zelfvertrouwen.

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Niet langer alles verbieden

Ook haar verhouding met eten veranderde. Jaren geleden volgde Edsilia het Alizonne-dieet, waarna ze bewuster bleef omgaan met koolhydraten. Toch ontdekte ze dat streng zijn voor zichzelf niet automatisch betekent dat ze zich beter voelt. ‘Jaren geleden deed ik het Alizonne-dieet en daar heb ik een gezond eetpatroon aan overgehouden. Ik let nog altijd op mijn koolhydraten, maar ik merk ook dat ik heel ongelukkig word van alleen slablaadjes eten dus af en toe iets ongezonds is ook heerlijk.’ Die balans lijkt inmiddels belangrijker dan het najagen van een ideaalbeeld. Gezond leven betekent voor haar niet dat alles verboden is, maar dat er ook ruimte blijft voor plezier.

Minder streng voor zichzelf

Dat Edsilia anders naar zichzelf is gaan kijken, bleek ook toen ze stilstond bij haar lange carrière. Normaal gesproken is ze kritisch op zichzelf, maar tijdens de voorbereidingen van haar jubileumshow liet ze voor het eerst ook trots toe. ‘Ineens dacht ik: wat heb ik veel gedaan. Waar ik normaal best streng voor mezelf ben, voelde ik stiekem ook trots.’ Op 14 november viert Edsilia haar dertigjarig jubileum in AFAS Live. Met muziek, persoonlijke verhalen en vertrouwde gasten kijkt ze terug op haar loopbaan, maar vooral ook op de weg die ze zelf heeft afgelegd.