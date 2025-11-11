Edsilia Rombley moet wennen aan puberdochters

Tekst: Emelie van Kaam

Nu de dochters van Edsilia Rombley aan het puberen zijn, merkt ze dat ze steeds vaker met hen in discussie moet over dingen. Iets dat vroeger toen zij jong was nooit in haar opkwam, deelt ze deze week in Weekend. “Als mijn moeder iets zei, ging ik echt niet in discussie.”

Edsilia Rombley heeft twee puberdochters in huis. Ondanks dat ze geen stiekeme dingen doen, moet de zangeres wel regelmatig met haar dochters in discussie. “Als je zegt: “Wil je dit even doen”, krijg je: “Hoezo? Ik heb geen tijd”. Echt gedoe.”

Discussie

Edsilia had dat zelf toen ze jong was nooit in haar hoofd gehaald. “Als mijn moeder vroeger zei: “Je moet dit doen”, dan ging ik echt niet in discussie. We proberen met eten ook geen telefoons aan tafel te hebben. Maar Tjeerd is een drukke man die veel aan de telefoon zit. Dus zelf geven we hierin geen goed voorbeeld.”

Strenger

Volgens Edsilia kunnen we tegenwoordig ook niet om de aanwezigheid van telefoons in ons leven heen. “Het vervelende is dat er zoveel op telefoons gebeurt. Voor school, en dan zijn ze weer met dansjes bezig. Het is moeilijk om dat weg te denken, maar ik zou er eigenlijk strenger in moeten zijn.”

Foto: ANP