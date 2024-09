Edsilia Rombley: ‘Ik heb veel liefde voor Glennis Grace’

Glennis Grace werd na ‘Jumbo-gate’ uit zangformatie Ladies of Soul gezet. Ze is naar eigen zeggen sindsdien druk met zelfontwikkeling, een zoektocht naar zichzelf. Maar zouden de dames, waaronder Edsilia Rombley, haar weer in de armen sluiten? “Weet je, de toekomst zal het uitwijzen”, zegt Edsilia deze week tegen Weekend.

Want hoe dan ook, één ding staat als een paal boven water, wat Edsilia betreft. “Ze is een fantastische zangeres, ik ben echt ook heel erg fan van haar. Hoe verschillend we ook zijn, we konden altijd goed met elkaar. Dus ik gun Glennis heel veel goeds.”

Dat Glennis zichzelf eens even goed onder de loep neemt, valt te prijzen, vindt Edsilia. Van enige wrok is wat haar betreft geen sprake, sterker nog: ze heeft “nog steeds heel veel liefde voor Glennis”, benadrukt Edsilia. “Ik ben alleen maar blij als iedereen het beste uit iets haalt, daarvan kan leren en daardoor verdergaat. Ik heb dat ook: ik leer elke dag nog. Van dingen die ik zie gebeuren, dingen die ik meemaak.”

Even bellen..?

Ze wenst Glennis het allerbeste en is blij dat ze “weer lekker veel dingen gaat doen”. Maar de telefoon oppakken en een goed gesprek voeren Glennis, zo ver is Edsilia nou ook weer niet. Nóg niet… “De telefoon zal ik misschien ooit wel pakken, maar dit is niet het moment hiervoor. En dat is allemaal prima. Dat komt vanzelf wel. Dingen gaan altijd zoals ze gaan. Maar ik denk dat iedereen wel goed gaat, uiteindelijk.”

