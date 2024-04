Glennis Grace over vertrek Ladies of Soul: ‘Heel erg pijnlijk’

Glennis Grace vindt het jammer dat ze uit de zangformatie Ladies of Soul is gezet. “Ik hou van die meiden en dat zal ik altijd blijven doen, maar het neemt niet weg dat het pijnlijk is wat er nu gebeurt”, zegt de zangeres tegen Shownieuws. Dinsdag werd bekend dat Trijntje Oosterhuis na een afwezigheid van een paar jaar terugkeert bij de groep die verder bestaat uit Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer.

De overige leden vertelden dat het “goede gevoel” om door te gaan met Grace er nog niet was. De vorige concertreeks in 2022 werd geannuleerd na negatieve publiciteit rond een geweldsincident waar de zangeres bij betrokken was.

Voor Grace kwam het nieuws dinsdag niet als een verrassing, maar desondanks vond ze het een pittige dag. Ze had het namelijk graag anders gezien. “Ik was onderdeel van de groep en misschien heb ik makkelijk praten, maar ik had het zelf nooit zo gedaan.”

De zangeres had graag “een tweede kans” gehad. “Dat vind ik heel erg pijnlijk. Ik snap het niet. Ik wens ze wel veel succes. Ik hoop dat het een mooie show wordt en ondanks dat ik er niet bij ben, gun ik ze de wereld.”