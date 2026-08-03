Madonna en Kylie maken droomduet compleet na WorldPride-show

Tekst: Evelien Berkemeijer

Twee van de grootste popiconen ter wereld bundelen opnieuw hun krachten. Na hun gezamenlijke optreden tijdens WorldPride Amsterdam brengen Madonna en Kylie Minogue deze week een officiële remix van Love Sensation uit.

De zangeressen verrasten het publiek zaterdag 1 augustus met een zeldzaam gezamenlijk optreden. Tijdens Madonna’s show brachten ze Love Sensation, afkomstig van het album Confessions II, samen ten gehore. Maandagochtend maakte Madonna bekend dat fans niet lang hoeven te wachten op een studioversie van hun samenwerking. Love Sensation (Afterhours Mix) verschijnt vrijdag 7 augustus.

Stuart Price achter nieuwe remix

De nieuwe uitvoering draagt de naam ‘Love Sensation (Afterhours Mix) — Madonna & Kylie,’ en werd geproduceerd door Stuart Price. De producer werkte eerder al mee aan de oorspronkelijke versie van het nummer, samen met Madonna. Kylie was niet te horen op de originele studio-opname. Haar bijdrage aan de remix maakt de release daarom extra bijzonder voor fans die al jaren hopen op een volwaardige samenwerking tussen de twee sterren. De oorspronkelijke versie van Love Sensation bereikte op 8 augustus de eerste plaats in de Billboard Dance Airplay-hitlijst.

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Bijzondere beelden achter de schermen

Madonna stond na het optreden uitgebreid stil bij haar ontmoeting met de Australische superster. Op Instagram deelde ze verschillende foto’s van hun gezamenlijke weekend in Amsterdam. Op een van de beelden zitten de zangeressen in koningspaarse outfits tegen elkaar aan op de achterbank van een auto. Ook Stuart Price is op meerdere foto’s te zien. De reeks bevat beelden van overleg achter de schermen, momenten in de auto en delen van het optreden. Madonna schreef bij de foto’s: ‘LOVE SENSATION @KylieMinogue Bedankt voor je komst!! CLUB CONFESSIONS: AMSTERDAM,’ De reeks eindigde met een foto waarop Madonna en Kylie elkaar backstage omhelzen.

Kylie viert langverwacht divamoment

Ook Kylie blikte enthousiast terug op de avond. Ze plaatste een montagevideo met beelden van haar opkomst en fragmenten van het gezamenlijke optreden. Bij de video bedankte ze Madonna en het publiek met de woorden: ‘Bedankt iedereen bij Club Confessions World Pride Amsterdam.’ De gezamenlijke remix vormt het vervolg op een optreden waar fans van beide zangeressen jarenlang naar hebben uitgekeken. Vrijdag wordt duidelijk hoe de twee stemmen samen klinken in de officiële Afterhours Mix.

Bron: Billboard