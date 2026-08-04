Ariana Grande grijpt in na onrust over carrièrepauze: besluit lag al langer vast

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ariana Grande heeft haar fans persoonlijk gerustgesteld nadat berichten over een aanstaande carrièrepauze tot bezorgdheid leidden. De zangeres benadrukt dat haar besluit al langere tijd vaststond en niet voortkomt uit de recente negatieve aandacht rond haar uiterlijk.

Tijdens het eerste van drie concerten in het United Center in Chicago nam Ariana Grande maandagavond de tijd om haar plannen toe te lichten. De aankondiging van haar pauze kwam tegelijk met het nieuws dat ze niet langer zal meewerken aan de West End-revival van Stephen Sondheims ‘Sunday in the Park With George’.

Besluit was geen plotselinge ingeving

Vanaf het podium maakte Ariana duidelijk dat het verhaal rond haar tijdelijke terugtrekking niet volledig correct was overgekomen. ‘Soms, als er een verhaal naar buiten komt dat niet rechtstreeks van mij afkomstig is, kunnen dingen een beetje uit hun verband worden gerukt. Daarom wilde ik vanavond rechtstreeks tot mijn fans spreken, omdat ik zoveel van jullie houd. De aankondiging van gisteren was geen impulsieve of impulsieve actie,’ vertelde ze het publiek. De zangeres legde uit dat ze de beslissing geruime tijd geleden al had genomen. ‘Het is iets wat ik al een tijdje geleden in stilte had besloten, een beslissing die ik weloverwogen en vol zelfvertrouwen heb genomen.’

Negativiteit is niet de reden voor haar pauze

Onder fans ontstond de vrees dat kritiek en aanhoudende publieke aandacht haar hadden doen besluiten om afstand te nemen. Ariana sprak dat beeld nadrukkelijk tegen. ‘Ik wil dit delen omdat ik hoorde dat mijn fans zich zorgen maakten dat negativiteit de boel voor me verpestte, maar ik moet zeggen dat het tegendeel waar is. Echt, daar gaat het niet om.’ Volgens de popster kunnen haar enthousiasme over de tournee en haar behoefte aan rust naast elkaar bestaan. ‘En ik wil heel, heel duidelijk zijn: meerdere dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ja, grenzen moeten gesteld worden. Mensen hebben soms een pauze nodig. En dit kan en zal de mooiste ervaring van mijn professionele en creatieve leven zijn.’

‘De rest van die onzin draag ik niet’

Ariana liet weten dat ze zich niet langer wil laten leiden door het rumoer dat rond haar persoon ontstaat. ‘Wat voor lawaai er ook is, niets zal ooit mijn realiteit kunnen vervormen, echter voor mij zijn of meer betekenis voor mij hebben dan deze liefde die we delen,’ vervolgde ze. ‘De rest van die onzin hoef ik niet te dragen, dus draag ik het niet.’ Ze omschreef haar huidige tournee als een bijzonder belangrijk hoofdstuk in haar leven. ‘Ik moet hier naar buiten treden en voor jullie allemaal duidelijk maken wat mijn ware intentie is, want ik hou van jullie en deze tour is de meest helende, mooie, corrigerende, magnifieke en bijzondere ervaring van mijn leven geweest.’

Eerst de tournee, daarna rust

Een woordvoerder liet eerder weten dat Ariana na afloop van de ‘Eternal Sunshine’-tournee een stap terugdoet uit de schijnwerpers. Ze wil de concertreeks gezond en gelukkig afsluiten en daarna tijdelijk stoppen met publieke optredens en andere werkzaamheden. De pauze volgt kort na de release van haar nieuwe album ‘Petal’ en de videoclip bij het titelnummer, waarop vanwege haar verschijning kritiek kwam. Ariana sluit haar tournee op 1 september af in de O2 Arena in Londen.

Over de aankondiging van Ariana Grande:

Bron: Variety