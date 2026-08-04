Spannende stap voor Tanja Jess: actrice laat haar oog opereren

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tanja Jess heeft een ingrijpend besluit genomen. De actrice en presentatrice kiest voor een lensvervanging en zal binnenkort aan haar oog worden geopereerd.

Ze loopt al langere tijd met brillen en merkt dat die haar steeds vaker in de weg zitten tijdens haar werk. Omdat Tanja Jess veel vragen krijgt over de behandeling, wil ze het hele proces delen met haar volgers.

Tanja Jess droeg brillen

Vooral haar leesbril zorgt inmiddels voor de nodige frustratie. Tanja vat het probleem kort samen: ‘Bril op, bril af, bril op, bril af.’ Met een multifocale bril kan ze goed zien, maar tijdens draaidagen levert die oplossing nieuwe ongemakken op. ‘Als ik op de set sta en ik wil nog even tussen de scènes door mijn tekst leren en ik moet dan een scène in en doe die bril af, heb ik hier twee van die rode puntjes.’

Problemen tijdens presentaties

Ook tijdens presentatiewerk merkt de presentatrice hoe lastig haar zicht is geworden. Zonder bril kan ze haar teksten moeilijk lezen, terwijl een bril onder de studiolampen veel reflecties veroorzaakt. Voor Tanja is de maat daarom vol. ‘Kortom, ik ben er klaar mee.’

Operatiedatum Tanja Jess staat vast

Inmiddels is de datum voor de lensvervanging geprikt. De actrice vindt de ingreep spannend, maar kijkt er tegelijkertijd naar uit. Via sociale media laat ze weten dat ze haar ervaringen rond de operatie blijft delen, zodat haar volgers kunnen meekijken met het traject.

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