Tanja Jess openhartig over overspel Charly Luske: ‘Voor hetere vuren gestaan’

Tekst: Lisa Manche

Charly Luske en Tanja Jess hebben in het programma ‘Mi dushi: wat is dan liefde?’ verteld over de moeilijke periode in hun relatie. Hun relatie kwam in 2022 onder druk te staan toen Charly vreemd was gegaan.

Moeilijke jeugd

Charly en Tanja zijn al ruim 24 jaar samen. Hij noemt haar een lot uit de loterij, maar van zichzelf vindt hij dat niet. Dat heeft te maken met zijn moeilijke jeugd, waarin hij werd geslagen door zijn vader. ‘Tanja is in heel veel opzichten gewoon beter gelukt. Ze had betere voorbeelden. Ze is standvastiger. Ze is minder beschadigd, dus beschadigt ook minder mensen.’

‘Het is gewoon dom’

De acteur is ook openhartig over de periode waarin hij vreemdging. Maar op de vraag waarom hij het deed heeft Charly geen antwoord. ‘Dat is een hele ingewikkelde vraag en er is ook geen kort antwoord op. Dat is iets wat je moet voelen of zo. Het is niet in woorden uit te drukken’, stamelt Charly in gesprek met Wilfred Genee. ‘Als jij een avond gaat stappen en je zuipt veel te veel en je gaat toch de auto in en dat iemand later vraagt: Waarom ben je toch gaan rijden? Daar kun je geen antwoord op geven. Is het dom? Ja. Is het iets wat mensen overkomt? Ja. Maar heel lang jezelf daarover op je kop geven, dat heeft geen zin. Je moet gewoon proberen om het beter te doen en jezelf vooral ook niet zo belangrijk te maken.’

Vertrouwen beschadigd

Het vreemdgaan van Charly heeft Tanja’s vertrouwen in hem flink beschadigd. ‘Ik vertrouw helemaal niemand volkomen. Soms heb je tegenstrijdige belangen, zal ik maar zeggen. Dan kan iemand keuzes maken die niet per se in jouw voordeel zijn.’ Ook legt ze uit dat elke relatie anders is. ‘Zoek samen een vorm die past en goed voelt voor jullie. Zodat je vorm kan geven aan je relatie zoals jij dat wil.’ Voor Tanja heeft alles hun relatie wel sterker gemaakt doordat ze veel hebben gepraat. ‘Het zou een beetje jammer zijn als je relatie wordt gereduceerd door een zo’n moment dat dan boven water is gekomen.’

Niet opgeven

De actrice vertelt dat het stel voor hetere vuren heeft gestaan. Ze vindt dat anderen tegenwoordig snel hun relatie opgeven als het moeilijk wordt. ‘Dan zeggen ze: ‘Het moet vanzelf gaan.’ Dan denk ik: maar het gaat nooit vanzelf.’ Het belangrijkste? ‘Als je hobbels tegenkomt en je kan er doorheen komen, dan kom je er altijd sterker uit. Voorwaarde is wel dat je het allebei doet, want alleen lukt dat niet.’