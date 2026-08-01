Dries Roelvink - Getty Images

© Getty Images

Zóveel verdient Dries Roelvink met zijn eigen gehaktballen

Tekst: Lisa Manche

01/08/2026

Dat Dries Roelvink zijn geld goed verdient met zijn optredens is niet onbekend. Maar de zanger heeft ook zijn eigen gehaktballen op de markt gebracht. En ook daar kan hij goed van boeren. 

In gesprek met De Telegraaf vertelt hij hoeveel hij verdient met de gehaktballen die in de schappen van een bekende supermarkt liggen. 

Financieel niet meer nadenken

Dries heeft het financieel goed voor elkaar. Hij vertelt dat hij een jaar of vijftien geleden zelfs al niet meer na hoefde te denken over geld. ‘Ik heb geen rare investeringen gedaan, en mijn vrouw heeft altijd goed op de centen gelet. Maar wat er de laatste tijd gebeurt, is niet normaal meer. Neem nu de gehaktballen van Dries bij een grote supermarktketen.’

Dries Roelvink
Lees ook Dries Roelvink had meer tijd met dochter willen doorbrengen: ‘Aantal jaar uit haar leven gemist’

Oplopend in de miljoenen

Dries onthult dat hij ongeveer achttien cent bruto per verkochte gehaktbal krijgt. ‘En we hebben er nu zo’n veertien miljoen verkocht. Reken maar uit.’ De redactie van Weekend heeft deze rekensom alvast gedaan: het komt neer op zo’n 2,5 miljoen euro. 

Voor de kinderen

Toch geeft Dries het geld niet uit als water. ‘Ik maak het niet op aan dure spullen. Het zal ooit naar mijn kinderen gaan’, legt hij uit.

Naast het produceren van gehaktballen is Dries ook nog steeds bezig met muziek. Hij hint zelfs op een duet met Kimberly Fransens.

Uit andere media

Weekend Dries Roelvink - Getty Images

Zóveel verdient Dries Roelvink met zijn eigen gehaktballen
Party Marlijn Weerdenburg We Zijn Er Bijna! Max

Zó genoot Marlijn Weerdenburg van bijzonder avontuur
Vriendin Deze hartige taart met zalm en prei maak je met slechts 5 ingrediënten

Deze hartige taart met zalm en prei maak je met slechts 5 ingrediënten
Sante mooiste stranden van Europa

Deze 10 Europese stranden vergeet je nooit meer
Meer van Lisa