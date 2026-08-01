Zóveel verdient Dries Roelvink met zijn eigen gehaktballen

Tekst: Lisa Manche

Dat Dries Roelvink zijn geld goed verdient met zijn optredens is niet onbekend. Maar de zanger heeft ook zijn eigen gehaktballen op de markt gebracht. En ook daar kan hij goed van boeren.

In gesprek met De Telegraaf vertelt hij hoeveel hij verdient met de gehaktballen die in de schappen van een bekende supermarkt liggen.

Financieel niet meer nadenken

Dries heeft het financieel goed voor elkaar. Hij vertelt dat hij een jaar of vijftien geleden zelfs al niet meer na hoefde te denken over geld. ‘Ik heb geen rare investeringen gedaan, en mijn vrouw heeft altijd goed op de centen gelet. Maar wat er de laatste tijd gebeurt, is niet normaal meer. Neem nu de gehaktballen van Dries bij een grote supermarktketen.’

Oplopend in de miljoenen

Dries onthult dat hij ongeveer achttien cent bruto per verkochte gehaktbal krijgt. ‘En we hebben er nu zo’n veertien miljoen verkocht. Reken maar uit.’ De redactie van Weekend heeft deze rekensom alvast gedaan: het komt neer op zo’n 2,5 miljoen euro.

Voor de kinderen

Toch geeft Dries het geld niet uit als water. ‘Ik maak het niet op aan dure spullen. Het zal ooit naar mijn kinderen gaan’, legt hij uit.

Naast het produceren van gehaktballen is Dries ook nog steeds bezig met muziek. Hij hint zelfs op een duet met Kimberly Fransens.