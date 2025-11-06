Prins William Shawn Mendes Kylie Minogue

Prins William schittert op de groene loper naast Kylie Minogue en Shawn Mendes

06/11/2025

Prins William (43) heeft de smaak te pakken in Brazilië. Eerst schitterde hij op het strand tijdens een potje volleybal, later verscheen hij strak in pak op de groene loper van de Earthshot Prize, samen met wereldsterren Kylie Minogue (57) en Shawn Mendes (27).

‘Geweldig om weer op de groene loper te staan, omringd door zoveel fantastische mensen!’ schreef prins William onder een video op Instagram.

De missie van de Earthshot Prize wordt ‘gedreven door buitengewoon optimisme en het besef dat vooruitgang mogelijk is’, klinkt het onder een tweede video van de avond. De Earthshot Prize is een internationale prijs opgericht door de prins om baanbrekende oplossingen voor milieu- en klimaatproblemen te stimuleren. Winnaars ontvangen financiële steun om hun projecten voor een duurzamere wereld te realiseren.

The Prince Of Wales Attends The Earthshot Prize Awards 2025
The Prince Of Wales Attends The Earthshot Prize Awards 2025
Op beelden is te zien hoe William arriveert met Braziliaanse artiesten Seu Jorge en Anitta, die beiden optraden tijdens het evenement. In zijn toespraak prees de Britse troonopvolger de genomineerden: “Hun werk is het bewijs dat we nodig hebben dat vooruitgang mogelijk is. Het is niet overdreven om te zeggen dat zij de echte actiehelden van deze wereld zijn.” De vijf winnaars kregen ieder een miljoen pond om hun milieuprojecten verder te ontwikkelen.

