Om deze reden draagt prins William geen trouwring

Tekst: Lisa Manche

Verlovingsring prinses Catherine

Toen prins William zijn vrouw Catherine in 2010 ten huwelijk vroeg kreeg Catherine een iconische ring die ooit van prinses Diana is geweest. De ring is een van de meest bekende sieraden ter wereld en bevat een grote ovale saffier van ongeveer 12 karaat. En tijdens het huwelijk in 2011 schoof William een trouwring aan haar vinger die gemaakt is van traditioneel Welsh goud.

De verlovingsring en trouwring van prinses Catherine – Getty Images

Geen trouwring

Prinses Catherine draagt dus een verlovingsring en een trouwring, maar prins William zien we altijd zonder ring. De reden daarvoor is simpel: de prins houdt niet van sieraden. Een maand voor het huwelijk kondigde St. James’ Palace aan dat William geen ring zou krijgen tijdens het jawoord in Westminster Abbey.

Een bron uit het paleis vertelde destijds aan The Mirror dat William nooit sieraden heeft gedragen en daarom besloten heeft ook geen trouwring te dragen. Het zou niet bij zijn persoonlijke stijl passen.

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Wel of geen trouwring?

Prins William is niet de enige royal die geen trouwring draagt. Ook zijn opa, prins Philip, droeg er geen. Voor koninklijke vrouwen is het traditioneel om een trouwring te dragen, maar voor koninklijke mannen niet. Deze traditie gaat terug naar het oude Egypte. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw begonnen bruidegommen ook ringen te dragen. De Tweede Wereldoorlog zorgde met name voor deze verandering. Veel westerse mannen die overzee vochten kozen ervoor om een ring te dragen ter herinnering aan hun vrouwen en families thuis.

Koning Charles en prins Harry

Hoewel prins William en Philip ervoor kozen om geen trouwring te dragen, hebben koning Charles en prins Harry wel een ring om hun vinger. Koning Charles draagt zijn trouwring in combinatie met een zegelring om zijn pink en Harry koos voor zijn bruiloft voor een modernere platina ring.

BRON: HELLO! MAGAZINE