Zien! Dit droeg Máxima op de tweede dag van het Duitse staatsbezoek

Tekst: Lisa Manche

Bezoek aan Internationaal Strafhof

De dag begon voor Máxima met een bezoek aan het Internationaal Strafhof. Na afloop van het bezoek stond er een heerlijke lunch klaar op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, een plek waar volgens koningshuisdeskundige Josine Droogendijk tijdens staatsbezoeken vaker regeringslunches plaatsvinden.

Lichtroze jurk

Máxima droeg een lichtroze jurk van Zimmerman, die ze eerder al eens droeg tijdens de diploma-uitreiking van prinses Amalia. De zoom en de manchetten van de jurk bestaan uit een glinsterende rand. En in haar haar droeg Máxima de lauwerkrans van Fabienne Delvigne, die voor het eerst te zien was tijdens het staatsbezoek aan Qatar in 2011.

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Chique jumpsuit

‘s Avonds was het tijd voor de Duitse contraprestatie, een diner dat aangeboden werd door de bondspremier als dank voor de gastvrijheid. Het diner vond plaats op de Duitse ambassade, waar koningin Máxima in een andere outfit arriveerde. Het kleurenpalet past goed bij wat ze ‘s ochtends aan had. De koningin koos voor een zachtroze jumpsuit van Natan. Aan de jumpsuit is een chique lange sjaal bevestigd. Ook droeg Máxima een grote diamanten broche.

Koningin Máxima tijdens de tweede avond van het staatsbezoek – Getty Images

Diamanten broche

De diamanten broche heeft een rijke geschiedenis en kwam via koningin Sophie, de eerste echtgenote van koning Willem lll, bij de Oranjes terecht. De broche is op verschillende manieren te dragen met meer parels of juist minder. Máxima droeg de vereenvoudigde versie zonder de pendanten met parels.

Nieuwe look

En dan het haar van Maxima, want haar kapsel viel enorm op. De koningin draagt haar kapsel vaak laag opgestoken, maar gisteravond verraste ze iedereen met een prachtig opgestoken, hoge knot.

Door haar tijd in Nederland merkt Máxima dat haar Spaans wat verwatert. Tijdens het persmoment met de Oranjes, vertelde de koningin hier meer over.

BRON: MODEKONINGIN MÁXIMA