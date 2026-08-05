Grote zorgen om Perez Hilton: blogger na verontrustende livestream naar ziekenhuis gebracht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Perez Hilton is vanuit zijn woning in Miami naar het ziekenhuis gebracht nadat de politie meerdere meldingen had ontvangen over een zorgwekkende livestream op TikTok. Bezorgde kijkers sloegen alarm toen de blogger en tv-persoonlijkheid gewond in beeld verscheen.

Perez Hilton zou ongeveer een halfuur live zijn geweest voordat TikTok de stream na meldingen van gebruikers verwijderde. De 48-jarige mediapersoonlijkheid, die officieel Mario Armando Lavandeira Jr. heet, werd alleen in zijn woning aangetroffen.

Trigger warning: dit artikel bevat expliciete verwijzingen naar zelfbeschadiging, bloed en mogelijke psychische ontregeling.

Meerdere noodoproepen over livestream

Het sheriffkantoor van Miami-Dade bevestigde dat er meerdere 911-oproepen waren binnengekomen over iemand die beelden van zelfverminking via sociale media uitzond. Agenten stelden bij aankomst vast dat Perez geen gevaar vormde voor anderen, maar wel medische hulp nodig had. Een politiewoordvoerder verklaarde: ‘Agenten hebben zich tactisch teruggetrokken, maar bleven de situatie in de gaten houden.’ Uiteindelijk werd hij volgens de autoriteiten ‘veilig gered’ en voor behandeling naar een lokaal ziekenhuis gebracht.

Tekst gaat verder onder video.

Familie en dierbaren Perez Hilton spreken met politie

Familieleden van Perez namen contact op met de politie en legden samen met enkele andere dierbaren ter plaatse verklaringen af. Op TikTok vertellen kijkers die de livestream zagen dat Perez geen kleding droeg en bedekt was met een rode substantie die mogelijk bloed was. Ook zou hij een mes bij zich hebben gehad en zichzelf hebben verwond. Volgens een kijker zei hij herhaaldelijk dat hij dit voor zijn kinderen deed, dat dit was wat mensen wilden en dat hij verbaasd was dat de livestream niet werd geblokkeerd. Veel mensen vermoeden dat hij mogelijk een psychose doormaakte, maar officiële informatie over zijn medische toestand is niet bekendgemaakt. Er wordt ook gewaarschuwd de verontrustende beelden niet te bekijken.

Vertegenwoordigers reageren bezorgd

Dante Rusciolelli en Rebekah Kochan, co-CEO’s van Golden Artists Entertainment en vertegenwoordigers van Perez, lieten aan TMZ weten dat zij ‘op de hoogte zijn van de zorgwekkende inhoud die online circuleert’. In hun verklaring schreven ze: ‘Op dit moment hebben we ondanks onze voortdurende pogingen geen direct contact met hem kunnen leggen. Onze grootste zorg is de gezondheid en het welzijn van Perez, evenals dat van zijn familie. Totdat we bevestigde informatie hebben, zullen we niet speculeren of verder commentaar geven.’

Tekst gaat verder onder video.

Perez Hilton bekend van showbizzblog en reality-tv

Perez werd begin jaren 2000 wereldwijd bekend met zijn blog over beroemdheden en entertainmentnieuws. Zijn uitgesproken en geregeld controversiële commentaren brachten hem in contact met grote Hollywoodnamen en leverden hem diverse televisieoptredens op. Hij verscheen onder meer in The View, maakte in het Verenigd Koninkrijk Perez Hilton Superfan en deed in 2015 mee aan Celebrity Big Brother. Tegenwoordig presenteert hij samen met Chris Booker The Perez Hilton Podcast. Perez is vader van drie kinderen en verhuisde eerder dit jaar vanuit Las Vegas terug naar Miami.

Als jij of iemand die je kent te maken heeft met een van de problemen die in dit verhaal worden genoemd, kun je Stichting Zelfbeschadiging op maandag en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur bellen via 030-2311473. Voor anonieme hulp bij suïcidale gedachten kun je 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113.

Informatie politie en biografie Perez: The Sun