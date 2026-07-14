Mette-Marit maand na longtransplantatie uit ziekenhuis ontslagen

Tekst: Lisa Manche

Een maand na haar longtransplantatie is Mette-Marit (52) uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt het Noorse hof dinsdag.

Revalidatie

Volgens Are Holm, het hoofd van de afdeling longziekten van het Rikshospitalet, gaat het ‘naar omstandigheden goed’ met de prinses. ‘De komende zes maanden zal de kroonprinses werken aan haar revalidatie en intensief worden gecontroleerd op mogelijke complicaties, zoals afstoting en infecties’, vertelt hij. Bij een gunstig verloop duurt het meestal een jaar voordat de toestand in een stabielere fase komt.

Werkzaamheden neergelegd

Mette-Marit zal nu thuis gaan revalideren en zal in die periode niet werken. Kroonprins Haakon (52) blijft wel aan het werk, maar past zijn schema aan om vaker bij zijn vrouw te kunnen zijn.

Tweede keer naar huis

Het is niet de eerste keer na haar longtransplantatie dat Mette-Marit thuis is. Eerder ging ze al kort naar huis om samen met haar man de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië te kijken.

BRON: ANP