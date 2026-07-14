Justin Baldoni wil hoge juridische kosten van Blake Lively niet betalen

Tekst: Lisa Manche

Justin Baldoni is het niet eens met de eis van Blake Lively om de hoge proceskosten te betalen. De juridische kosten bedragen 8,4 miljoen dollar en de acteur vraagt de rechter om de eis ‘af te wijzen of aanzienlijk te verlagen’.

Buitensporig hoge uurtarieven

De rechter oordeelde eerder dat Baldoni de kosten moet vergoeden na zijn smaadzaak. Volgens People zou uit rechtbankdocumenten blijken dat de advocaten van Baldoni over ‘buitensporig hoge’ uurtarieven spreken. Het juridische team van Lively laat weten dat de grote-media aandacht hieraan heeft bijgedragen.

Schikking

Blake Lively en Justin Baldoni werkten samen voor de film It Ens With Us uit 2024. De actrice beschuldigde hem van seksuele intimidatie en laster. Na een lange rechtszaak kwamen de twee eerder dit jaar tot een schikking. Het is niet bekend wat de inhoud van die schikking is.

Beschuldiging van smaad

Baldoni beschuldigde Lively op zijn beurt van smaad. In juni werd die zaak afgewezen, waarna Lively eiste dat Baldoni de advocaatkosten en proceskosten van de actrice moet vergoeden.

Traumatische ervaring

Vorige week reageerde de acteur voor het eerst op de rechtszaak. Hij noemde het een ‘traumatische ervaring’. Baldoni liet weten dat er veel onwaarheden naar buiten waren gebracht.

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