Dit wist je nog niet over de 2 verlovingsringen van Grace Kelly

Tekst: Lisa Manche

Ruim zeventig jaar geleden ging prins Rainier III van Monaco op zijn knie voor Hollywoodster Grace Kelly. In eerste instantie kreeg zij een relatief bescheiden ring, maar wist je dat zij later een tweede verlovingsring kreeg?

Eerste ring

De eerste ring die Grace Kelly van prins Rainier kreeg, was een Cartier-band, ingelegd met robijnen en diamanten. De kleuren symboliseerden de vlag van Monaco. Hoewel Grace ‘ja’ zei, was de publieke opinie over de ring anders. Mensen en filmmakers verwachtten veel meer en de prins voelde zich onder druk gezet.

Nep-ring

Toen Grace bezig was met haar laatste film High Society wilden de filmmakers dat zij een flinke nep-diamant zou dragen, maar Reinier was het daar niet mee eens. Zijn verloofde zou geen namaak dragen, zelfs niet als het om een filmpersonage ging.

Tweede ring

Samen met Grace zocht hij een nieuwe ring uit van Cartier. Dit is de bekende ring met een 0,48-karaats smaragdgeslepen diamant, geflankeerd door twee andere diamanten. Door de film kreeg deze ring een iconische status. Inmiddels wordt de waarde van het sieraad geschat op een bedrag van 38 miljoen euro.

Nadat Grace in 1982 door een tragisch ongeval overleed, werd haar verlovingsring onderdeel van de Palais Princier Collectie. Het sieraad wordt sindsdien weinig vertoond.