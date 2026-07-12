Column: Willem-Alexander met Corendon

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend editie 28.

Een gemiddeld vliegtuig kan zeker 25 jaar mee, maar het peperdure regeringsvliegtuig – sinds 2019 in de lucht – moet nu al in de verkoop. Het is helaas geen grap. De kist viel destijds al zo’n 18 miljoen euro duurder uit dan begroot en tegelijkertijd leverde het vorige vliegtuig, de oude Fokker, veel minder op bij de verkoop dan gepland. Die befaamde PH-KBX met zijn oranje-blauwe staart vliegt inmiddels rond als vip-vliegtuig in Kenia. Daar ziet men er de koninklijke, historische charme van in, maar ik begrijp ook wel dat het voor Nederland niet meer voldeed.

Enkele jaren daarvoor – in 2016 – liet de RVD weten dat Willem-Alexander zich liet omscholen van Fokker naar Boeing 737. Dat stond volgens de woordvoerders van de koning volledig los van de aankoop van een nieuw regeringsvliegtuig, dat al in de planning stond. Het had te maken met diens bijbaan bij KLM, waar ze de Fokkers nou eenmaal de deur uit deden om door Boeings te laten vervangen. Verrassing: ook het regeringsvliegtuig werd een Boeing, omdat op de een of andere manier alle concurrenten uitgeschakeld werden in de aanbesteding. Zo kon de koning zowel gastvlieger bij KLM blijven als op het nieuwe regeringsvliegtuig achter de knuppel plaatsnemen. Puur toeval, is de korte officiële samenvatting.

Omdat de regering niet zelf een bepaalde afdeling op een ministerie heeft die dergelijke vliegtuigen onderhoudt, stewardessen regelt en Boeing-monteurs in dienst heeft, is er een geheime deal met KLM voor onder meer onderhoud en personeel. Wat die deal precies inhoudt, is staatsgeheim. Staatsgeheim of niet, bij mij gingen de alarmbellen al rinkelen in 2021, toen bekend werd dat KLM de Boeing 737’s ging uitfaseren. Dan kan dat ene regeringstoestel dus ook niet door KLM in de lucht worden gehouden, voelde ik al aan mijn water. Het was alleen maar wachten op het officiële bericht dat Willem-Alexander zich liet omscholen naar Airbus. Het eendaagse werkbezoek vorig jaar oktober aan Occitanië in Frankrijk leek welhaast opgetuigd om de Airbusfabriek aldaar te kunnen bezoeken, voor wat koninklijke schijnwerpers bij de directie. Ondanks dat hoopt Rob Jetten nog steeds scherp te kunnen onderhandelen met de fabriek. Ik acht de kans klein op een mooi prijsje, aangezien Airbus inmiddels ook wel weet dat Nederland geen andere kant op lijkt te kunnen. Maar is dat ook zo?

In de periode tussen de Fokker en de Boeing – van de KBX naar de GOV – zat de regering tijdelijk een tijdje zonder. En dus werd besloten in het buitenland een toestel te huren. Een veel luxueuzer exemplaar dan dat de staat uiteindelijk kocht, met een tweepersoonsbed, chique stoelen, twee douches en een grote vergadertafel. Ook het leasebedrag van het tussentijdse toestel viel weer hoger uit dan begroot. Ik verbaas me niet meer. Maar krijgen we nu weer hetzelfde liedje? Het hóéft niet. En het kan goedkoper. Het probleem lijkt hem echter te zitten in het gebrek aan transparantie van de overheid. Want Corendon en het Duitse TUI hebben zich opgeworpen om zich te ontfermen over onze PH-GOV. Zij blijven namelijk nog wel vliegen met Boeings en hebben er dus ook de mensen voor.

Wat mij betreft valt TUI dan af, als Duits bedrijf. Maar het Nederlands-Turkse Corendon, waarom niet? Het is een maatschappij die misschien minder allure heeft dan KLM, die met z’n scherpe prijzen vliegtuigladingen met Nederlandse toeristen naar hun zomervakantie brengt. Het lijkt financieel gezonder dan KLM en meer op eigen benen te kunnen staan. Ook brengt Corendon z’n passagiers net als KLM gewoon altijd veilig naar hun bestemming. Is het vanwege geheime afspraken, of gewoonweg omdat Corendon koninklijke allure mist? Wat dat laatste betreft zou Willem-Alexander best een goed woordje mogen doen en kunnen pleiten voor deze optie. Hij overnacht ook geregeld bij Van der Valk, dus wat dat betreft zou hij zich ook prima thuis kunnen voelen bij Cor en Don.

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