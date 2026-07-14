Mathieu van der Poel en vriendin delen geslacht baby
14/07/2026
Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels krijgen een dochter. Dat nieuws deelt de wielrenner op Instagram.
Twee meiden erbij
‘Het blijft altijd een bijzonder gevoel om een etappe te winnen in de Tour de France, zeker met mijn twee meiden bij de finish’, schrijft Mathieu bij een foto van zijn gewonnen rit afgelopen zondag. Achter het bericht plaatst hij een knipoog-emoji en een roze hartje.
Eerste kind
Mathieu en zijn vriendin maakten twee weken geleden bekend dat hun eerste kindje op komst is.
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