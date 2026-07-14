Mathieu van der Poel - Getty Images

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Mathieu van der Poel en vriendin delen geslacht baby

Tekst: Lisa Manche

14/07/2026

Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels krijgen een dochter. Dat nieuws deelt de wielrenner op Instagram. 

Twee meiden erbij

‘Het blijft altijd een bijzonder gevoel om een etappe te winnen in de Tour de France, zeker met mijn twee meiden bij de finish’, schrijft Mathieu bij een foto van zijn gewonnen rit afgelopen zondag. Achter het bericht plaatst hij een knipoog-emoji en een roze hartje. 

Eerste kind

Mathieu en zijn vriendin maakten twee weken geleden bekend dat hun eerste kindje op komst is. 

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